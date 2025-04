" Dans un climat d'incertitude lié à l'impact potentiel des droits de douane américains, les investisseurs se sont tournés vers l'or, qui a connu son meilleur trimestre depuis 2022 ", souligne le gestionnaire d'actifs. La collecte a atteint 764 millions d'euros en mars et 3,8 milliards d'euros au cours du premier trimestre 2025 contre 6,5 milliards d'euros de souscriptions au deuxième trimestre 2022.

Sur les 3 premiers mois de l'année, les ETF actions exposés au marché européen ont attiré 26,7 milliards d'euros, alors que ceux exposés au marché américain n'ont recueilli que 9 milliards d'euros sur la période. Sur les trois premiers mois de 2024, la situation était inverse : 12,7 milliards d'euros pour les ETF actions américaines et 2,5 milliards d'euros pour les ETF actions européennes.

(AOF) - Les investisseurs européens en ETF ont continué de se tourner en mars vers les actions européennes et de se détourner des actions américaines, selon le bilan mensuel d’Amundi. Les actions européennes ont représenté environ 30% du total de la collecte enregistrée au premier trimestre 2025. Une tendance qui s’est accélérée en mars où cette contribution a dépassé les 50%.

ETF : les actions européennes et l'or séduisent les investisseurs

