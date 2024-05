ETF Ethereum spot : quelles conséquences après l’approbation de la SEC ?

(Crédits photo : Pexels - Worldspectrum )

Lorsque la Securities and Exchange Commission (SEC) a donné son feu vert pour l'émission d'un ETF bitcoin sur les bourses américaines, les marchés financiers ont retenu leur souffle. C'était un moment historique, un signe que la crypto monnaie était en train de gagner en légitimité auprès des acteurs de la finance traditionnelle. En ce milieu d'année 2024, c'est au tour de l'Ethereum (ETH), la 2ème plus importante crypto, d'avoir obtenu approbation de la SEC pour l'autorisation de la mise sur le marché d'ETF ETH. Même si la SEC estimait jusqu'à récemment qu'« aucun émetteur n'[était] prêt » pour l'arrivée des ETF Ethereum, ‘approbation de ces ETF a bin eu lieu le 23 mai 2024.

Découvrez dans cet article ce qu'est un ETF ethereum Spot, quel impact pourrait avoir l'arrivée d'un ETF ETH sur le monde des cryptos et sur les cours de l'Ethereum, jusqu'où les cours de la crypto Ethereum pourraient monter en 2024 sur la base d'une analyse technique, ainsi que les avantages et inconvénients des ETF Ethereum Spot.

Qu'est-ce qu'un ETF Ethereum spot ?

L'ETF Ethereum spot est un fonds négocié en bourse (ETF) qui permet aux investisseurs d'acheter et de vendre de l'Ethereum sans avoir à détenir physiquement la crypto monnaie, via des transactions directement réalisées auprès d'un courtier bourse classique. Dans le cas d'un ETF avec réplication physique, ce qui sera le cas avec les ETF américains qui viennent d'obtenir l'approbation de la SEC, les émetteurs de l'ETF doivent détenir la contre-valeur des montants investis dans leur fonds en Ether sur un wallet (détention dite « physique »).

Contrairement aux contrats à terme, qui sont basés sur des prix futurs, l'ETF Ethereum spot suit le prix en temps réel de l'Ethereum sur les marchés. Cela signifie que les investisseurs peuvent accéder à cette crypto monnaie majeure sans les tracas liés à la détention directe de cryptos dans un wallet, et sans subir les décalages de prix des contrats futures et les inconvénients liées aux échéances de ces derniers.

ETF Ethereum spot autorisé à Wall Street : quel impact ?

L'approbation de l'ETF Ethereum spot par la SEC le 23 mai 2024 a envoyé un signal fort aux investisseurs institutionnels et aux particuliers. L'Ethereum, souvent considéré comme le petit frère du Bitcoin, est désormais lui aussi reconnu comme un actif légitime avec l'arrivée de ces ETF. L'Ethereum occupe une place centrale dans l'univers des crypto monnaies, et son rôle est encore plus crucial dans la finance décentralisée (DeFi). Grâce aux smart contracts, l'Ethereum permet des transactions sans intermédiaires, ouvrant la voie à des services financiers accessibles à tous. La DeFi repose sur Ethereum, offrant des solutions de prêt, d'échange et bien plus encore. C'est une révolution qui transforme notre façon de concevoir la finance, et l'approbation d'un ETF Ethereum spot par la SEC a encore plus renforcé sa légitimité.

Un ETF Ethereum spot facilitera l'achat et la vente d'Ethereum, notamment pour les fonds de pension et les investisseurs institutionnels. Cela pourrait entraîner une augmentation significative de la liquidité sur les marchés, ce qui est essentiel pour la stabilité et la croissance de la crypto monnaie.

Les investisseurs qui cherchent à diversifier leur portefeuille avec des actifs numériques ont à leur disposition une option supplémentaire. L'ETF Ethereum spot offre en effet une alternative à l'ETF Bitcoin, permettant aux investisseurs de répartir leurs risques et se diversifier.

Parmi les émetteurs d'ETF ETH qui ont reçu l'approbation de la SEC, on peut notamment citer VanEck, Ark Invest et 21Shares.

Selon certaines sources, l'approbation des ETF Ethereum a aussi été une décision politique, le gouvernement de Biden pourrait avoir eu intérêt à permettre l'accord afin que les Démocrates puissent paraître comme moins durs envers l'écosystème crypto (très populaire aux USA).

ETH au comptant : quelles conséquences pour l'investisseur français ?

Pour les investisseurs français, il n'y a pas de conséquences directes à l'approbation de la SEC d'un ETF ETH, car ces nouveaux ETF ne sont accessibles qu'aux investisseurs résidant aux États-Unis ou au Canada. Néanmoins, l'approbation d'un ETF ETH pourrait avoir un impact favorable sur les prix de l'ETH, et les investisseurs français en cryptos pourraient en profiter.

Les investisseurs français ne peuvent donc pas acheter les ETF Ethereum spot, car ils ne sont pas autorisés à la commercialisation en Europe ni au listing sur les places boursières européennes. Cependant, il est important de noter qu'il existe déjà de nombreux ETP Ethereum listés sur Euronext Paris, qui fonctionnent de manière similaire aux ETF Ethereum spot.

La réglementation européenne (UCITS) ne permet pas aux ETF de suivre un seul actif sous-jacent, comme c'est le cas pour les ETF Ethereum spot. Cela signifie que les investisseurs français ne peuvent profiter de la hausse potentielle de l'Ethereum qu'en achetant directement de la crypto monnaie sur une plateforme d'échange crypto, ou en investissant via des ETP Ethereum, et les traders pourront utiliser des produits dérivés liés à l'ETH (turbos ou options par exemple).

En conclusion, même si les ETF Ethereum spot ne sont pas accessibles aux investisseurs français, il existe d'autres moyens pour eux de participer à l'évolution du marché des crypto monnaies.

ETF Ethereum spot : quels sont les avantages et inconvénients ?

Certains puristes des cryptos estiment que les ETF Ethereum au comptant pourraient avoir un impact significatif sur la décentralisation de l'Ethereum, tout comme cela a été le cas pour les ETF Bitcoin, d'autant plus que toute l'économie de la DeFi repose essentiellement sur le réseau Ethereum.

Le débat au sein de la communauté crypto porte sur l'opportunité d'élargir l'accès et la liquidité de l'Ethereum grâce aux ETF, en facilitant son investissement par les institutions financières traditionnelles. D'un côté, cela pourrait permettre une plus grande adoption et une meilleure visibilité pour l'Ethereum. D'un autre côté, certains craignent que cela ne conduise à une centralisation accrue et à une perte d'autonomie, car la détention et la gestion des ETF seraient confiées à des entités régulées et contrôlées par la SEC.

En somme, l'approbation par la SEC des ETF Ethereum représente un moment clé pour l'Ethereum et pourrait avoir des implications importantes pour son rôle dans la finance traditionnelle et la décentralisation globale des crypto monnaies.

Quels sont les avantages de l'ETF Ethereum spot ?

Le principal impact positif de l'arrivée sur le marché des ETF Ethereum est la potentielle stimulation de la demande en Ethereum qu'ils provoqueraient, amenant ainsi plus de liquidité provenant d'investisseurs institutionnels sur une crypto qui, bien que deuxième en capitalisation derrière le BTC, dispose d'une capitalisation 3 fois plus faible que la reine des monnaies numériques.

Autre point positif à l'arrivée des ETF Ethereum : ceux-ci pourraient bien démocratiser cette crypto monnaie, la rendant plus accessible et acceptable aux yeux du grand public. Cette démocratisation renforcerait la légitimité et la valeur de l'Ethereum, alors justement que les investisseurs ont tendance à suivre davantage ce qui se passe sur le Bitcoin.

Quels sont les inconvénients de l'ETF Ethereum spot ?

Côté inconvénients à la création des ETF Ethereum spot, il est possible de considérer que les émetteurs qui détiendraient beaucoup d'ETH pourraient parvenir à devenir des stakers importants et jouer un rôle « trop important » dans l'écosystème crypto et dans la DeFi.

En effet, si le fait de détenir des Bitcoins ne vous donne pas nécessairement accès à un rôle important dans la validation des transactions du réseau, c'est différent avec le réseau Ethereum pour lequel il suffit d'avoir 32 ETH pour pouvoir gérer un nœud.

Si comme dans le cas des ETF Bitcoin, les émetteurs d'ETF ETH choisissent majoritairement un acteur comme Coinbase, alors cela pourrait potentiellement mettre en péril l'idéologie de décentralisation des cryptos. Cette centralisation pourrait susciter des inquiétudes quant à l'indépendance et à la liberté de l'Ethereum. En effet, les ETF Ethereum au comptant pourraient potentiellement éloigner cette crypto monnaie de sa vision originelle, en la soumettant aux règles et aux intérêts des institutions financières traditionnelles, compromettant ainsi son autonomie et sa décentralisation.

ETF Ethereum spot : quel impact sur le prix de l'ETH ?

On peut déjà constater que cet évènement à un impact sur le prix de l'ETH puisque la seule annonce d'une forte probabilité que le régulateur américain puisse donner une réponse positive aux demandes d'ETF ETH a fait s'envoler les cours de l'Ether de +21 % en seulement quelques heures.

Alors que jusqu'à présent les ETF BTC ont attiré plus de 12 milliards de capitaux sur le Bitcoin, il se pourrait que les ETF ETH attirent aussi des milliards sur l'Ether. Notons que l'impact pourrait être plus important sur l'Ethereum sachant que la capitalisation de cette crypto monnaie est 3 fois inférieure à celle du Bitcoin.

Les flux de capitaux sur Ethereum avec l'arrivée des ETF sont estimés entre 15 et 45 milliards de dollars au cours des 12 mois qui vont suivre la cotation en bourse des ETF ETH.

Standard Chartered anticipe que le prix de l'Ether pourrait s'élever à 8 000 dollars avant la fin de l'année 2024 (ce qui signifierait une augmentation de 114 % par rapport à son cours actuel), et pourrait atteindre jusqu'à 14 000 dollars à l'horizon de la fin de l'année 2025.

Analyse technique du cours de l'Ethereum: jusqu'où l'ETH peut-il monter en 2024 ?

Si nous avons pu voir précédemment que certaines banques font des pronostics sur la valeur future de l'ETH qui pourraient faire rêver tous les traders cryptos, nous allons pour notre part être plus modéré et nous appuyer sur l'analyse technique pour tenter d'anticiper jusqu'où les prix de l'Ethereum pourraient monter en 2024, à la suite de l'arrivée des ETF ETH.

Rappelons que dans le cas du Bitcoin, la période qui a précédé l'officialisation de l'arrivée des ETF BTC a été marquée par une hausse importante, l'annonce ayant elle entraîné une prise de bénéfices qui a engendré une baisse des cours de BTC, et ce n'est que quelques semaines après que la tendance est repartie à la hausse.

Alors justement qu'en amont de l'annonce officielle de la SEC le prix de l'ETH a augmenté de + 21 %, il se pourrait que nous assistions au même scénario dans les prochaines semaines.

Dans le cas d'un scénario haussier, il faudra surveiller les niveaux de résistance des cours de l'Ethereum, notamment les 4 200 $ et les 4 800 $. Ces niveaux pourraient constituer des objectifs de prise de profit intéressants.

L'ancienne résistance maintenant devenu support avec un cours de l'Ethereum à 3 700 $ sera certainement un niveau important. Ce niveau de support peut constituer un point d'entrée pour les traders souhaitant profiter d'une potentielle hausse. Un Stop Loss sous ce niveau viendrait protéger les traders contre une baisse de la valeur de l'Ethereum.

Analyse Technique Daily sur Ethereum

Si les prix devaient prendre la direction de la baisse, alors les niveaux de support à surveiller attentivement pour l'Ether seront 3 200 $ et 2 800 $. Bien que selon toute vraisemblance, l'annonce de la SEC devrait amorcer une hausse des prix, l'effet d'annonce versus la spéculation sur les rumeurs pourraient entraîner un trou d'air provisoire pour le cours de l'Ethereum.

Il ne serait donc pas inintéressant de positionner des ordres d'achat sur les niveaux de supports pour tenter d'anticiper un retour de la hausse après une prise de bénéfice des traders lors de l'annonce officielle. Tout ceci est à prendre au conditionnel, et il faudra dans tous les cas gérer votre risque et protéger votre capital avec des Stop Loss.

