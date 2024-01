ETF Bitcoin spot : quelles conséquences après l’approbation de la SEC ?

(Crédits photo : Pixabay - madartzgraphics )

L'accord de la SEC pour la création des ETF bitcoin Spot sur les bourses américaines a d'importantes conséquences sur la crypto sphère. Elle offrira en effet une nouvelle façon d'investir sur le Bitcoin (BTC) pour les investisseurs américains, ce qui pourrait entraîner une hausse de la demande et une augmentation du prix du Bitcoin. Les ETF Bitcoin Spot pourraient également attirer de nouveaux investisseurs, notamment des institutionnels.

Décryptons dans cet article l'impact de l'approbation des ETF Bitcoin Spot par la SEC sur les cours du Bitcoin et analysons jusqu'où les cours du Bitcoin pourraient monter en 2024.

Qu'est ce qu'un ETF Bitcoin spot ?

Un ETF Bitcoin spot est un fonds d'investissement listé en Bourse, qui détient directement des Bitcoins dans un wallet (physiquement), constituant l'actif sous-jacent du fonds.

L'ETF Bitcoin spot diffère des ETF Bitcoin existants jusqu'à présent, qui traquent un produit dérivé (contrat à terme) sur le Bitcoin. Cela signifie que la performance d'un ETF Bitcoin spot est directement liée à la valeur en temps réel des Bitcoins qui composent l'ETF.

De plus, contrairement à l'ETF ProShares Bitcoin Strategy ETF, approuvé le 19 octobre 2021, investi sur des contrats « futures » et réservé aux grands comptes, les nouveaux ETF spots approuvés en janvier 2024 s'adressent aux institutionnels mais aussi aux investisseurs particuliers qui pourront ainsi investir facilement dans la première des crypto-monnaies

ETF Bitcoin spot autorisés à Wall Street : quel impact ?

L'approbation des ETF Bitcoin Spot par la SEC (Securities and Exchange Commission), le mercredi 10 janvier 2024, est un événement majeur pour le marché des crypto monnaies. Cette décision intervient après de nombreuses années de demandes de la part des émetteurs d'ETF et de rejets par la SEC, ainsi qu'à une récente défaite judiciaire de la SEC face à Grayscale.

Il s'agit de la première fois qu'un ETF BTC Spot est approuvé aux États-Unis (comme nous l'avons vu, il existait déjà des ETF Bitcoin sur contrats Futures). L'approbation des ETF BTC par la SEC est une reconnaissance de la légitimité du Bitcoin en tant qu'actif financier. Cela devrait inciter les investisseurs institutionnels, qui ont généralement des exigences de conformité strictes, à investir dans le bitcoin.

Les ETF Bitcoin sont également censés réduire les risques liés à la détention et à la conservation du Bitcoin, en confiant ces tâches à des entités réglementées. L'approbation des ETF BTC par la SEC pourrait entraîner une augmentation de la réglementation des crypto monnaies. Les régulateurs pourraient être plus susceptibles de réglementer les crypto monnaies afin de protéger les investisseurs.

Mais l'approbation des ETF Bitcoin au comptant n'est pas sans controverses. Certains acteurs du secteur craignent que les ETF Bitcoin au comptant ne créent une déconnexion entre le prix du Bitcoin sur la blockchain et le marché des ETF (marché de capitaux/Bourse), ce qui pourrait entraîner des distorsions et des manipulations de prix. D'autres s'inquiètent de l'impact environnemental de l'augmentation de la demande de Bitcoin, qui consomme beaucoup d'énergie pour maintenir son réseau sécurisé.

ETF BTC au comptant : quelles conséquences pour l'investisseur français ?

Il n'y a pas de conséquence directe pour les investisseurs français, puisque ces nouveaux ETF Bitcoin spot ne seront disponibles que pour les investisseurs résidents aux USA ou au Canada. Indirectement, les nouveaux ETF Bitcoin spot pourraient entraîner une tendance haussière sur les prix du Bitcoin.

En effet, un investisseur français ne pourra pas acheter les ETF Bitcoin spot puisqu'ils ne seront pas autorisés à la commercialisation en Europe et au listing sur des places boursières européennes. Mais il existe déjà de nombreux ETP Bitcoin listés sur Euronext Paris et disponibles pour les investisseurs français, qui fonctionnent de manière similaire aux ETF Bitcoin spot.

En fait, nous ne devrions pas avoir d'ETF Bitcoin spot en Europe car la réglementation Européenne (UCITS) ne permet pas aux ETF de traquer un seul actif sous-jacent. Un investisseur français peut profiter de la hausse potentielle du Bitcoin en achetant directement du Bitcoin sur un exchange crypto, ou en achetant un ETP Bitcoin ou en tradant des produits dérivés sur le Bitcoin.

Quels sont les ETF Bitcoin Spot approuvés par la SEC ?

Au total, ce sont 11 ETF Bitcoin Spot qui ont été autorisés par la SEC et qui devraient être prochainement négociables en Bourse sur les marchés américains.

Liste des ETF Bitcoin spot autorisés par la SEC

Source : Bloomberg et SEC

ETF Bitcoin spot : quels sont les avantages et inconvénients ?

Certains puristes du Bitcoin estiment que les ETF Bitcoin au comptant vont à l'encontre de l'esprit décentralisé et anti-autoritaire du Bitcoin, qui vise à échapper au contrôle des institutions financières traditionnelles.

L'impact potentiel d'un ETF Bitcoin Spot sur la décentralisation du Bitcoin est donc un sujet de débat au sein de la communauté crypto. Certains y voient une opportunité d'élargir l'accès et la liquidité du Bitcoin, en facilitant son investissement par les institutions financières traditionnelles. D'autres y voient un risque de centralisation et de perte d'autonomie du Bitcoin, en confiant sa détention et sa gestion à des entités régulées et contrôlées par la SEC.

Quels sont les avantages de l'ETF Bitcoin spot ?

Un argument en faveur de l'impact positif sur la décentralisation est que les ETF Bitcoin Spot pourraient augmenter la demande de Bitcoin, ce qui inciterait les mineurs à sécuriser davantage le réseau et à réduire le pouvoir de quelques pools de minage dominants.

Un autre argument en faveur de l'impact positif sur la décentralisation est que les ETF Bitcoin Spot pourraient démocratiser le Bitcoin, en le rendant plus accessible et plus acceptable pour le grand public, ce qui renforcerait sa légitimité et sa valeur.

Quels sont les inconvénients de l'ETF Bitcoin spot ?

En ce qui concerne les arguments sur l'impact négatif en termes de décentralisation, on peut considérer que celle-ci pourrait être réduite avec les ETF Bitcoin Spot, ce qui pourrait diminuer le volume de transactions et les récompenses pour les mineurs, et ce qui affaiblirait donc la sécurité et la résilience du réseau. On constate en effet que la plupart des émetteurs d'ETF ont choisi Coinbase comme dépositaire de Bitcoin.

D'autre part, les ETF Bitcoin Spot pourraient éloigner le Bitcoin de sa vision originelle, en le soumettant aux règles et aux intérêts des institutions financières traditionnelles, ce qui compromettrait son indépendance et sa liberté.

ETF Bitcoin spot : quel impact sur le prix du Bitcoin ?

Contre toutes attentes, le prix du Bitcoin n'a pas réagi positivement à l'annonce d'approbation pour l'émission des ETF Bitcoin Spot par la SEC le mercredi 10 janvier 2024 à 22h30 (heure française). Alors qu'une « fake news » avait provoqué un mouvement haussier la veille à la suite du piratage du compte X (ex-Twitter) de la SEC, les cours du BTC ont connu un repli de -2 % à la suite de la véritable annonce.

Encore une preuve qu'en Bourse, il faut acheter la rumeur et vendre la nouvelle. Dans le même temps en revanche, c'est la rumeur qui provoque l'envolée des prix de l' ethereum (ETH) de +12 %. En effet, l'approbation de la SEC pour un ETF Bitcoin donne beaucoup d'espoir quant à l'issue des dossiers de demande d'ETF Ethereum.

L'impact potentiel des ETF Bitcoin Spot sur les prix du Bitcoin à moyen et long terme est un sujet de débat parmi les experts. Certains pensent que l'ETF entraînera une hausse significative des prix, tandis que d'autres pensent qu'il n'aura qu'un impact mineur.

L'impact potentiel des ETF Bitcoin Spot sur les prix du Bitcoin est donc difficile à prévoir avec certitude. Toutefois, les ETF Bitcoin Spot pourraient attirer de nouveaux investisseurs institutionnels. Selon une étude de Galaxy, l'introduction d'ETF Bitcoin Spot aux États-Unis pourrait attirer environ 14,4 milliards de dollars lors de leur première année de négociation, avec une augmentation potentielle de 74 % du prix du Bitcoin au cours de cette année 2024.

Les ETF Bitcoin au comptant sont considérés comme un moyen de démocratiser le Bitcoin et de le rendre plus attractif pour les investisseurs institutionnels, qui disposent de plus de 6 000 milliards de dollars de liquidités.

Néanmoins, le fait que plusieurs ETF Bitcoin Spot soient lancés aux États-Unis pourrait diluer la demande qu'il y aurait eu pour un seul ETF Bitcoin, ce qui pourrait limiter son impact sur les prix. En effet, l'impact des ETF Bitcoin Spot sur les prix du BTC pourrait être réduit par le fait que plusieurs seront listés en même temps, au lieu d'un seul, ce qui diminue la demande et l'engouement pour chacun des ETF Bitcoin, et dilue les flux de capitaux qui arriveront sur chaque ETF BTC. Toutefois et d'après l'observation des premières heures de cotation, il semblerait que l'ETF de BlackRock (IBIT) récolte le plus de volume avec une performance de + 26 % depuis le prix d'ouverture.

Veuillez noter que la NAV, c'est à dire le prix de valorisation d'un ETF est calculé une fois par jour après la fermeture du marché. Le calcul de valorisation d'un ETF va prendre en compte la performance du sous-jacent dans la journée. Néanmoins, au cours d'une journée de trading et en fonction de l'offre et de la demande sur le carnet d'ordre, le prix d'un ETF peut connaitre une forte décorrélation avec la performance de son sous-jacent, une différence qui sera rétablie après la clôture avec le calcul de la valorisation par l'émetteur de l'ETF. Attention donc aux potentiel gap/écart de prix d'un jour de bourse à l'autre.

Attention, gardez bien en tête également que les prix du Bitcoin sont également influencés par des facteurs macroéconomiques, tels que les taux d'intérêt et l'inflation. Si ces facteurs sont défavorables au Bitcoin, ils pourraient limiter l'impact de l'ETF sur les prix car les investisseurs institutionnels n'achèteront des ETF Bitcoin que si le contexte est favorable pour un tel investissement, et ils ne se laisseront pas prendre dans le piège du FOMO.

Analyse technique du cours du Bitcoin : jusqu'où le Bitcoin peut-il monter en 2024 ?

Même si l'impact immédiat de l'annonce de la SEC a eu un effet négatif sur les prix du Bitcoin, il est cependant probable qu'à moyen ou long terme cette nouvelle puisse avoir un effet positif sur les cours du BTC. Il faut noter que le cours du Bitcoin avait déjà sensiblement monté à la suite des rumeurs de l'approbation du Bitcoin spot par la SEC.

En cas de hausse du cours du Bitcoin, il faudra donc surveiller avec attention les niveaux de résistance à 52 000 $ et 60 000 $ le Bitcoin qui pourraient constituer des objectifs de profits intéressants. Nous n'allons toutefois pas rentrer dans le jeu des pronostics de certains analystes qui annoncent un Bitcoin à 250 000 $ d'ici 2025, même s'il faut avouer que rien n'est impossible dans l'univers des cryptos.

Analyse graphique du cours du Bitcoin en 2024

Source : TradingView

En cas de baisse du cours du Bitcoin, il faudra surveiller les zones de support qui pourront constituer des niveaux d'achats à long terme, ou des objectifs de profit pour les positions shorts. Les niveaux de support importants se situent à 41 000 $, 38 000 $, 35 000 $, puis 31 500 $ le Bitcoin.

