Etats-Unis : TotalEnergies alimentera les data centers texans de Google pendant 15 ans
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 09:44

TotalEnergies a signé deux nouveaux contrats d'achat d'électricité long terme (PPA) pour fournir 1 GW de capacité solaire - soit 28 TWh d'électricité renouvelable sur 15 ans - aux data centers de Google situés au Texas.

Cette électricité proviendra de deux parcs solaires détenus par TotalEnergies et en cours de développement dans l'État : Wichita (805 MWc) et Mustang Creek (195 MWc), dont la construction devrait débuter au deuxième semestre 2026.

Ces PPAs d'une capacité totale de 1 GW s'ajoutent à ceux de 1,2 GW récemment signés par Clearway, développeur de projets renouvelables basé en Californie et détenu à 50% par TotalEnergies, pour alimenter les data centers de Google sur les marchés de l'électricité régionaux d'ERCOT (Texas), PJM (Nord-Est) et SPP (Centre).

Les parcs solaires Wichita et Mustang Creek généreront d'importantes retombées pour les populations locales. Plusieurs centaines d'emplois seront créés pendant la construction, et d'importantes recettes fiscales contribueront au financement des services publics pendant toute la durée de vie des projets.

TotalEnergies dispose d'un portefeuille de 10 GW de capacité brute d'actifs terrestres solaires, éoliens et de stockage par batteries en opération aux Etats-Unis, dont 400 MW sur le marché PJM dans le Nord-Est du pays et 5 GW sur le marché ERCOT au Texas.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

TOTALENERGIES
62,3800 EUR Euronext Paris -0,32%
