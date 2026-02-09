Intelligence artificielle : les Français ont adopté l'IA générative plus vite qu'internet ou les smartphones

La proportion de personnes méfiantes vis-à-vis de cette technologie s'élève à 52% en 2025, en baisse de 5 points en un an.

( AFP / JOEL SAGET )

Malgré des disparités générationnelles, les Français ont rapidement -avec plus de facilité qu'internet ou le smartphone en leur temps- adopté l'intelligence artificielle (IA) générative, près de la moitié d'entre eux l'ayant utilisée en 2025, selon les résultats du Baromètre du numérique publiés lundi 9 février.

Si, en 2023, seulement un cinquième de la population déclarait avoir recours à l'IA générative, ce chiffre a atteint 48% en 2025 , selon l'étude annuelle réalisée par le Crédoc (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie) en partenariat avec l'Arcep, régulateur des télécoms, l'Arcom, régulateur du numérique, le Conseil général de l'économie (CGE) et l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).

À titre de comparaison, il avait fallu cinq ans à l'internet fixe pour passer d'un taux d'adoption de 23% à 55% et trois ans au smartphone pour passer de 17% à 46%.

Les jeunes sont les premiers à plébisciter l'usage de l'IA générative avec 85% des 18-24 ans disant l'utiliser , contre 33% des 60-69 ans.

La recherche d'information constitue l'usage le plus répandu avec 73% des utilisateurs d'IA interrogés déclarant effectuer ce type de requêtes au moins une fois par mois.

Chat GPT en tête

Viennent ensuite l'aide à la rédaction, à la traduction de textes et à leur amélioration stylistique (58%), la génération de nouvelles idées (57%), la création de contenus (42%) et la programmation de code informatique (30%).

Par ailleurs, 73% des 18-24 ans l'utilisent pour l'aide aux devoirs.

ChatGPT d'OpenAI trône en tête des agents conversationnels d'IA les plus utilisés (63%), Gemini de Google suivant loin derrière (13%), d'après l'étude.

La proportion de personnes méfiantes vis-à-vis de cette technologie s'élève à 52% en 2025, en baisse de 5 points en un an. Le manque de confiance dans les réponses fournies et l'incertitude sur l'usage de leurs données personnelles constituent les principaux obstacles à l'utilisation de l'IA générative pour les personnes interrogées.

Cette étude a été réalisée auprès d'un échantillon représentatif de la population française de 4.145 personnes de 12 ans et plus, interrogées par téléphone et en ligne.