États-Unis : sur les sables mouvants

Les investisseurs américains restent optimistes dans un contexte sanitaire et politique pourtant peu favorable. (© AFP)

Avec l'aggravation de l'épidémie, un nouveau plan de relance s'avère nécessaire.

Un 11 «Septembre» chaque jour : c'est ce vers quoi s'orientent les États-Unis si les autorités du pays ne parviennent pas à reprendre très vite le contrôle de l'épidémie.

La fête du Thanksgiving, célébrée le quatrième jeudi de novembre autour de dîners conviviaux, est passée par là et, avec elle, un relâchement dans les comportements.

Sur les cinq premiers jours de décembre, plus d'un million de nouveaux cas de contamination ont été recensés, selon les données de l'Université Johns Hopkins, et 3.157 décès ont été déplorés dans la seule journée du 2 décembre. À ce rythme, le nombre de victimes du Covid-19 dépassera les 300.000 courant décembre.

Wall Street chausse des lunettes roses

Et pourtant, au même moment, de manière ostensible pour ne pas dire cynique, les indices boursiers américains signent de nouveaux records, sur fond de baisse du dollar, à son plus bas contre l'euro depuis mai 2018. Le Dow Jones campe désormais sur les 30.000 points et le Nasdaq sur les 12.500, en hausse de 45% sur l'année. Les investisseurs auraient-ils donc chaussé définitivement leurs lunettes roses ?

«Si l'on ne savait rien d'autre de l'économie américaine que ce qu'en disent les enquêtes de climat des affaires, on ne se douterait pas que les États-Unis sont en pleine vague de pandémie, qu'ils connaissent une transition politique compliquée et