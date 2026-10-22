Pharmacie: Ipsen relève pour la 2e fois consécutive ses objectifs 2026

Le troisième groupe pharmaceutique français, Ipsen, a relevé jeudi plusieurs perspectives financières annuelles pour la deuxième fois d'affilée, porté par une dynamique de croissance qui s'est confirmée au troisième trimestre.

( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Le laboratoire présent en oncologie, dans les maladies rares et les neurosciences, vise désormais une croissance du chiffre d’affaires d’environ 23% à taux de change constant, contre une croissance supérieure à 20% dans son objectif annuel précédent, déjà relevé en juillet.

La marge opérationnelle des activités devrait s'établir à environ 39% des ventes totales (objectif précédent : supérieure à 37%), ajoute le communiqué.

"Ces objectifs reposent sur l’hypothèse d’une croissance soutenue à deux chiffres du portefeuille stratégique et sur la croissance des ventes de Somatuline malgré l’entrée anticipée d’un générique" de cet anticancéreux au prochain trimestre, précise l'entreprise.

Ce médicament phare a vu ses ventes progresser de plus de 34 %, à plus de 380 millions d'euros au troisième trimestre, mais il sera confronté en dernière partie d'année à l'arrivée de versions génériques, en particulier de l'industriel Amneal aux États-Unis.

En attendant, le chiffre d'affaires global a progressé de plus de 28 % à 1,174 milliard d'euros, un peu supérieur aux attentes. Le consensus des analystes de FactSet anticipait un chiffre d'affaires de 1,027 milliard d'euros.

Hors Somatuline, l'activité d'Ipsen a crû de plus de 23 % sur le trimestre.

Si la division oncologie reste la locomotive du groupe devant celle des neurosciences portée par les ventes de sa toxine botulique Dysport en médecine esthétique, le segment maladies rares a affiché la plus forte progression (+88,6%) au troisième trimestre, comme au trimestre précédent.

Ipsen a dans son portefeuille de R&D "six actifs — -deux dans chacune des aires thérapeutiques — qui ont un potentiel de blockbuster", un statut qui correspond à plus d'un milliard de dollars de vente potentielle, a déclaré à l'AFP son directeur financier Aymeric Le Chatelier.

Le tableau est toutefois assombri par "deux nouvelles procédures d’arbitrage", l'une en Europe et l'autre aux États-Unis, lancées par le groupe suisse Galderma qui portent sur un accord de distribution concernant la corabotase, un neuro-inhibiteur recombinant en cours de développement dans des indications esthétiques et thérapeutiques.

"À ce stade, Ipsen ne peut raisonnablement prévoir l’issue des procédures ni leur éventuel impact financier", selon son communiqué.

En début d'année, le laboratoire français avait récupéré l’intégralité des droits sur ses programmes en phase clinique de la corabotase dans le domaine de l’esthétique, après un arbitrage mettant fin à un litige engagé en 2023 par Galderma qui contestait la résiliation par Ipsen d'un accord de collaboration en R&D conclu en 2014.