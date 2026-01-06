Etats-Unis : les PMI Services et Composite quasiment conformes aux attentes en décembre
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 16:10
"L'activité des entreprises a continué de croître en décembre, clôturant un autre trimestre de croissance robuste, mais la résilience de l'économie américaine montre des signes de fissures. Les nouvelles commandes passées auprès des prestataires de services ont enregistré leur plus faible progression en 20 mois ce qui, accompagné de la première baisse des commandes industrielles depuis un an, indique un affaiblissement généralisé de la croissance de la demande", a expliqué Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence.
En outre, le PMI Composite aux Etats-Unis sur ce mois de décembre ressort à 52,7 quasiment en ligne avec le consensus : 53. Il s'élevait à 54,2 en novembre. "Les taux de croissance ont ralenti tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services. Seule une hausse marginale des volumes de nouvelles commandes a été enregistrée, la plus faible en 20 mois, tandis que l'emploi n'a progressé que très légèrement. La confiance en l'avenir est en baisse par rapport à novembre. Parallèlement, les pressions sur les prix se sont intensifiées, l'inflation des coûts atteignant son plus haut niveau depuis mai dernier. Les prix de vente ont augmenté de manière marquée en réponse", souligne S&P Global dans sa note d'analyse.
