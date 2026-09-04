Etats-Unis: Les créations d'emplois augmentent plus que prévu en août

Panneau annonçant des offres d'emploi dans un magasin Target en Californie

‌L'économie américaine a ​créé nettement plus d'emplois que prévu en août, ​montrent les données officielles ​publiées vendredi ⁠par le département du ‌Travail.

Il recense 162.000 emplois non-agricoles créés ​sur ‌le mois, alors ⁠que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient ⁠en moyenne ‌56.000 créations nettes.

Le ⁠chiffre de juillet ‌a été ⁠revu, faisant apparaître désormais ⁠21.000 postes ‌créés contre 23.000 ​détruits ‌en première estimation.

Le taux de chômage s'est ​établi en août à ⁠4,1%, comme prévu, après le même chiffre en juillet.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin ​Turpin)