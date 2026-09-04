Etats-Unis: Les créations d'emplois augmentent plus que prévu en août

Panneau annonçant des offres d'emploi dans un magasin Target en Californie
L'économie américaine a créé nettement plus d'emplois que prévu en août, montrent les données officielles publiées vendredi par le département du Travail.
Il recense 162.000 emplois non-agricoles créés sur le mois, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 56.000 créations nettes.
Le chiffre de juillet a été revu, faisant apparaître désormais 21.000 postes créés contre 23.000 détruits en première estimation.
Le taux de chômage s'est établi en août à 4,1%, comme prévu, après le même chiffre en juillet.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
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