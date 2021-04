États-Unis : le paquet sur les infrastructures

Le nouveau plan d'investissements vise notamment la modernisation des routes et des ponts. (© Getty Images/AFP)

Joe Biden prévoit 2 .200 milliards de dollars d'investissements, financés en partie par une hausse de l'impôt sur les sociétés.

Moins de trois semaines après avoir fait adopter un plan de 1.900 milliards de dollars, Sleepy Joe (Joe le somnolent), comme le surnommait Donald Trump durant la campagne, a annoncé une nouvelle enveloppe géante.

Son montant : plus de 2.200 milliards. Si le premier plan est destiné à aider l'économie à surmonter le choc de la crise, via notamment l'envoi d'un chèque de 1.400 dollars à des millions d'Américains, le second a des visées à moyen terme - il doit s'étaler sur huit ans. The American jobs plan ambitionne une mise à niveau des infrastructures, avec pour double objectif de créer des emplois et de satisfaire aux engagements sur le climat.

Classé treizième au niveau mondial pour la qualité de ses infrastructures, le pays s'apprête ainsi à moderniser 20.000 miles de routes et 10.000 ponts. Mais aussi à investir massivement dans le logement durable, la voiture électrique ou le haut débit.

Hausse de la fiscalité

Et ce deuxième plan géant n'est pas le dernier ! Le président démocrate prévoit, d'ici quelques semaines, d'en annoncer un autre d'environ 1.000 milliards, centré cette fois-ci sur la santé, l'éducation et la réduction des inégalités.

«L'enchaînement de ces trois plans traduit une ambition folle de la Maison-Blanche pour améliorer la situation de l'Américain moyen, tout en préservant le statut de l'Amérique