États-Unis : le marché de l'emploi reste robuste en octobre

Le marché de l'emploi américain semble avoir conservé une certaine robustesse en octobre. Selon les données du Trésor américain sur les retenues fiscales prélevées sur les salaires, analysées par TaxTracking, les recettes ont progressé de 6,5% sur un an, leur plus forte croissance depuis l'été 2025.

Cet indicateur est particulièrement intéressant pour mesurer la santé du marché de l'emploi, puisque les prélèvements fiscaux évoluent avec les rémunérations versées. Surtout, contrairement aux enquêtes traditionnelles sur l'emploi, qui reposent sur des échantillons, les données du Trésor reflètent des versements réellement effectués par les entreprises, avec une fréquence quotidienne et un décalage de publication généralement limité à un jour ouvré. Elles offrent ainsi un aperçu presque en temps réel de l'évolution de la masse salariale, même si elles ne permettent pas de distinguer directement les créations d'emplois des augmentations de salaires ou du temps de travail.

Cette accélération est d'autant plus encourageante que la progression des recettes fiscales dépasse celle de l'inflation et de l'emploi réunies, suggérant une augmentation des rémunérations réelles par salarié. D'autres indicateurs confortent ce diagnostic, notamment les nouvelles demandes d'allocations chômage, récemment tombées à 194 000, leur plus bas niveau depuis juillet.

Les investisseurs attendent désormais les chiffres officiels de l'emploi d'octobre, dont la publication par le Bureau of Labor Statistics est prévue vendredi. Après seulement 29 000 créations nettes en septembre, le consensus table sur 65 000 nouveaux emplois et un taux de chômage stable à 4,2%. Une nouvelle démonstration de résilience pourrait conforter la Réserve fédérale dans la perspective d'une nouvelle hausse des taux en décembre, alors que l'inflation américaine reste largement supérieure à l'objectif de la banque centrale.