États-Unis : la Fed maintient le cap

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, confirme la hausse des taux pour endiguer l'inflation. (© FED)

La hausse des taux d’intérêt se poursuit alors que l’économie est en plein ralentissement

L’inflation ou la récession ? Alors que l’économie américaine navigue aujourd’hui entre ces deux écueils, la Réserve fédérale (Fed) a choisi sa priorité dans la conduite de sa politique monétaire : endiguer la hausse des prix.

Elle a donc annoncé le 27 juillet, conformément aux prévisions, une nouvelle hausse de ses taux d'intérêt de 75 points de base (0,75), les situant désormais dans une fourchette de 2,25 à 2,50%. Il s'agit du quatrième tour de vis monétaire aux États-Unis depuis mars dernier. Et le mouvement devrait se poursuivre, prévient le comité monétaire de la Fed, assurant qu’il demeurait «très attentif aux risques d'inflation» (9,1% par an en juin) et déterminé à la ramener «à son objectif de 2%».

Un recul de l’investissement

Néanmoins, le principe de «forward guidance», consistant pour une banque centrale à donner à l’avance des indices sur son action future, afin d’orienter les anticipations, est abandonné au profit d’un guidage à vue (réunion par réunion). Cela dans un souci de crédibilité, l’environnement économique étant devenu très mouvant. «La Fed est sur un chemin de crête», commente Raphaël Thuin, responsable des stratégies de marchés chez Tikehau Capital.

D’un côté, «les créations d'emploi sont restées robustes ces derniers mois et le taux de chômage est toujours bas», a indiqué la Fed. Ce qui n’empêche que