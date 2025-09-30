 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
États-Unis : l'indice S&P/CS Composite supérieur aux attentes en juillet
information fournie par AOF 30/09/2025 à 15:04

(AOF) - Aux États-Unis, l’indice S&P/CS Composite, qui mesure la variation des prix de vente des logements unifamiliaux dans 20 zones métropolitaines, a progressé de 1,8% en juillet en rythme annuel. Il dépasse le consensus des analystes qui tablaient sur une hausse de 1,7%, après une progression de 2,2% en juin. En rythme mensuel, l’indicateur a reculé de 0,3% en juillet, après avoir été stable un mois plus tôt.

