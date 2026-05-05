information fournie par Reuters • 05/05/2026 à 17:41

Etats-Unis: Recul des offres d'emplois en mars

Un salon de l'emploi, à l'aéroport international Logan de Boston

‌Le nombre ​d'offres d'emploi aux États-Unis a reculé ​en mars, montrent des ​données publiées ⁠mardi par le ‌département du Travail américain.

Ces offres ​se ‌sont établies ⁠à 6,866 millions en mars, contre ⁠6,922 ‌millions en février (révisé ⁠de 6,882), ‌selon le ⁠dernier rapport "Jolts" (Job Openings ⁠and Labor ‌Turnover Survey) du ​département ‌du Travail.

Les économistes interrogés par ​Reuters tablaient sur ⁠6,835 millions d'offres d'emplois en mars.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van ​Overstraeten)