Ukraine: nouvelles frappes russes meurtrières, Zelensky dénonce "le cynisme" de Moscou

Une femme passe devant des magasins endommagés sur le site d’une frappe de missile russe dans la ville de Merefa, dans la région de Kharkiv, le 4 mai 2026 ( AFP / SERGEY BOBOK )

Des bombardements russes en Ukraine ont fait dans la nuit au moins cinq morts et des dizaines de blessés, le président Zelensky dénonçant mardi le "cynisme absolu" de Moscou avant une trêve décrétée pour les commémorations en Russie de la victoire de 1945.

Selon les autorités ukrainiennes, trois employés d'une entreprise gazière et deux secouristes ont été tués lors de ces frappes de missiles et de drones longue portée.

La Russie a annoncé unilatéralement un cessez-le-feu les 8 et 9 mai pour les célébrations du 81e anniversaire de la victoire soviétique contre Hitler, marquée chaque année par un défilé sur la Place rouge.

Moscou a menacé de lancer une "frappe massive de missiles" sur le centre de Kiev si l'Ukraine violait son cessez-le-feu.

Le président Volodymyr Zelensky a répondu en déclarant une trêve à partir de mercredi 00H00 (21H00 GMT), sans lui fixer de durée, précisant que Kiev répondrait "de manière symétrique" à toute violation de son propre cessez-le-feu.

Volodymyr Zelensky, actuellement en visite à Bahreïn, a dénoncé la dernière vague de bombardements: "C'est d'un cynisme absolu que de demander un cessez-le-feu afin d'organiser des célébrations de propagande, tout en menant chaque jour de telles frappes", a-t-il affirmé sur ses réseaux sociaux.

Selon l'analyste politique ukrainien Volodymyr Fessenko, l'annonce de trêve par l'Ukraine est une manoeuvre tactique dans les champs "informationnel et politique".

"Si la Russie ne respecte pas notre cessez-le-feu, nous sommes en droit de ne pas respecter le sien. Cela annule l'initiative de Poutine", a estimé M. Fessenko auprès de l'AFP, jugeant qu'il était "presque certain" qu'aucun des cessez-le-feu ne serait pleinement suivi.

Ces trêves rivales doivent avoir lieu plus de trois semaines après un cessez-le-feu de 32 heures pour la Pâques orthodoxe, qui avait été violé à de nombreuses reprises sur le front, même si un arrêt des attaques aériennes longue portée avait été observé.

Des habitants de Merefa, dans l'est de l'Ukraine, passent près de bâtiments et de voitures endommagés par une frappe de missile russe, le 4 mai 2026 ( AFP / SERGEY BOBOK )

L'Ukraine demande de longue date une trêve prolongée pour favoriser des négociations afin de trouver un accord pour arrêter la guerre déclenchée par l'invasion russe à grande échelle en février 2022, conflit le plus sanglant en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Moscou refuse cette demande, arguant qu'un cessez-le-feu plus étendu permettrait à Kiev de renforcer ses défenses et exigeant notamment avant tout arrêt des combats que l'Ukraine lui cède toute la région de Donetsk (est), partiellement contrôlée par l'armée russe.

- Sites gaziers bombardés en Ukraine -

L'armée russe a lancé pendant la nuit 11 missiles balistiques et 164 drones sur l'Ukraine, selon l'armée de l'air ukrainienne, qui a affirmé avoir neutralisé en vol un missile et 149 drones.

Selon cette source, huit missiles et 14 drones ont touché 14 endroits dans le pays, tandis que deux missiles n'ont pas atteint leurs cibles.

Dans la région de Poltava (centre-est), quatre personnes ont été tuées et 37 autres blessées, a indiqué le chef de l'administration régionale, Vitaliï Diakivnytch.

Dans la région de Kharkiv (nord-est), une personne est morte et deux autres ont été blessées, selon le parquet. Deux personnes ont également été blessées dans la ville même de Kharkiv lors d'une attaque de drone, selon le responsable régional Oleg Synegoubov.

Répétitions avant le défilé commémorant la victoire sur l'Allemagne nazie, à Moscou le 4 mai 2026 ( AFP / Igor IVANKO )

Dans un message sur X, le directeur général de l'entreprise ukrainienne d'hydrocarbures Naftogaz, Serguiï Koretsky, a annoncé que des sites de production de gaz dans les régions de Poltava et Kharkiv avaient été touchées par ces bombardements.

Il a confirmé que trois employés de Naftogaz et deux secouristes avaient été tués, précisant que les sites touchés avaient subi des "dommages importants et pertes de production".

Un immeuble de Moscou endommagé par une frappe de drone ukrainien le 4 mai 2026 ( AFP / TATYANA MAKEYEVA )

L'Ukraine, en riposte aux bombardements russes, a multiplié ces derniers jours ses tirs de drones vers le territoire russe, l'un de ces engins éventrant même la façade d'un immeuble résidentiel dans l'ouest de Moscou.

Ces annonces de nouvelles trêves interviennent à un moment où les Etats-Unis recentrent leur attention sur le conflit au Moyen-Orient après leurs efforts déployés pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

Elles s'inscrivent aussi à un moment où, pour la première fois depuis l'été 2023, la zone contrôlée par les Russes en Ukraine a diminué de quelque 120 km2 en avril, selon l'analyse par l'AFP des données de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW).