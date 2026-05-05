Les Bourses européennes terminent dans le vert, sauf Londres

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont fini en rebond mardi, à l'exception de Londres, portés par une accalmie sur les prix du pétrole après leur flambée de la veille, provoquée par la montée des tensions autour du détroit d'Ormuz.

Après avoir connu de nettes baisses lundi, Francfort a repris 1,71%, Paris 1,08% et Milan 2,27%. Londres était la seule place dans le rouge (-1,66%). Elle était fermée lundi et a donc intégré, avec un jour de retard, les évènements de la veille.

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