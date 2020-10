Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Etats-Unis-Discours contrastés de Trump et Biden sur le COVID-19 Reuters • 24/10/2020 à 23:04









LUMBERTON/BRISTOL, Etats-Unis, 24 octobre (Reuters) - Le président américain Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden ont tenu samedi lors de meetings de campagne pour l'élection présidentielle du 3 novembre des discours très contrastés sur la pandémie du nouveau coronavirus alors que les Etats-Unis voient les cas encore augmenter. En meeting de campagne en Caroline du Nord, Donald Trump a estimé que les Etats-Unis connaissaient un tournant dans la lutte contre la propagation de l'épidémie de COVID-19. Il s'est moqué du discours plus prudent de Joe Biden. Dans l'Etat de Pennsylvanie, l'ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, a prévenu qu'il fallait s'attendre à un hiver sombre à moins que l'administration Trump change sa gestion de la crise sanitaire qui fait 224.000 morts dans le pays. D'après les derniers sondages d'opinions, Joe Biden devance Donald Trump dans les intentions de vote mais la partie est plus serrée dans les Etats-clés qui décideront de l'issue de l'élection présidentielle. A Lumberton, en Caroline du Nord, Donald Trump a promis à ses partisans une reprise économique rapide après les ravages causés par la pandémie, qui a mis en péril les petites entreprises et mis des millions d'Américains au chômage. "Il s'agit d'un choix entre un super boom Trump ou un confinement Biden", a déclaré Donald Trump. "Nous prenons le virage", a aussi dit le président américain, suggérant une nouvelle fois que les Etats-Unis allaient vaincre le virus. En revanche, Joe Biden a averti que les mois froids à venir pourraient être encore plus durs en raison d'une résurgence du virus qui est en augmentation dans plusieurs États déterminants pour l'issue du scrutin. "Ce sera un hiver sombre qui nous attend à moins que nous ne changions nos habitudes", a-t-il déclaré. Donald Trump a voté samedi de manière anticipée à West Palm Beach en Floride avant de tenir trois meetings de campagne dans trois Etats considérés comme indécis, dont fait partie la Caroline du Nord. Comme l'ont d'ores et déjà fait plus de 54 millions d'Américains, Donald Trump s'est rendu dans une bibliothèque pour effectuer son vote par anticipation, à dix jours des élections du 3 novembre. "J'ai voté pour un gars du nom de Trump", a-t-il déclaré aux journalistes après avoir voté. (Steve Holland et Trevor Hunnicutt, version française Matthieu Protard)

