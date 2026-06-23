Et si le marché nous indiquait clairement une pause du rally "IA" pour l'été ?

Avec l'explosion boursière des valeurs liées à l'IA ces derniers mois, les facteurs "Momentum", "High Beta" et "Growth" de S&P ont surperformé le marché américain à un rythme extrême au cours des quatre derniers mois, augmentant le risque d'un "retour de bâton".

Statistiquement, la performance de ces trois facteurs sur les 84 dernières séances boursières (environ quatre mois de Bourse) est supérieure de plus de deux écarts-types à leur moyenne à cinq ans, et même de plus de trois écarts-types pour le facteur Momentum. Cela ne signifie pas nécessairement que les entreprises exposées à ces facteurs sont en bulle, mais que la tendance est historiquement très étirée à court et moyen terme.

Dans le passé, une telle surperformance a souvent rimé avec une sous-performance dans les mois suivants. Le marché américain avait d'ailleurs connu une période assez similaire au printemps de l'année dernière, avec un extrême proche du niveau actuel atteint en juillet 2025. À partir de cette période, le Russell 2000 s'était mis à surperformer le Nasdaq 100 pendant environ six mois.

Le facteur "Minimum Volatility" pourrait à l'inverse reprendre le leadership au cours des prochains mois, le temps que la tendance sur les semi-conducteurs et les autres industries profitant du développement de l'IA respire. Ce facteur a été le plus délaissé ces derniers mois, tandis que les facteurs "Quality" et "Small Caps" ont repris des couleurs en juin.

Compte tenu de la composition actuelle des facteurs, Micron, Nvidia, Broadcom, Lam Research et Alphabet figurent parmi les valeurs les plus exposées à des prises de bénéfices si les flux quittent les segments les plus porteurs de ces derniers mois. À l'inverse, les valeurs les mieux positionnées pour capter une rotation vers le Low Volatility sont surtout des entreprises à revenus plus défensifs ou plus récurrents comme Duke Energy, Southern Company, Chubb, Berkshire Hathaway et Vertex Pharmaceuticals.

Microsoft apparaît aussi dans cette liste, ce qui rappelle que la rotation ne serait pas nécessairement une sortie complète de la technologie, mais plutôt un arbitrage en faveur de profils plus résilients, moins dépendants de la poursuite immédiate de l'expansion des multiples sur l'IA.

Nous pourrions donc observer, au cours des prochains mois, une rotation des flux en dehors de la technologie et de l'industrie, au profit de secteurs plus défensifs. Une telle rotation serait cohérente avec l'émergence de doutes sur la soutenabilité des investissements dans l'IA.