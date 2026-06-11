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Et si la "Team Gen 6" prenait le relais du FCAS ? Saab en embuscade
information fournie par AOF 11/06/2026 à 16:19

(Zonebourse.com) - Huit industriels allemands ont décidé de former la coalition "Team Gen 6". Leur idée ? Se mobiliser après l'annonce d'une réorganisation du programme FCAS, tandis que plusieurs groupes espagnols lancent une initiative similaire.

Airbus Defence and Space, AUTOFLUG, Diehl Defence, Hensoldt, Liebherr, MBDA Deutschland, MTU Aero Engines et Rohde & Schwarz annoncent la création de "Team Gen 6", une alliance destinée à contribuer au développement du futur avion de combat de 6e génération intégré au programme européen FCAS (Future Combat Air System).

Cette initiative fait suite à l'annonce par les gouvernements allemand et français d'une nouvelle organisation industrielle pour ce volet du programme, tandis que le développement du "System of Systems" se poursuit selon le calendrier prévu.

Les huit groupes mettent en avant leurs compétences dans des domaines clés tels que les capteurs, la guerre électronique, la furtivité, l'intelligence artificielle, les communications sécurisées, les motorisations et les systèmes embarqués.

Dans une déclaration commune, les dirigeants des entreprises concernées estiment qu'un nouveau cadre industriel est indispensable pour développer "un système de combat aérien européen supérieur" et soulignent que les défis technologiques et financiers de la 6e génération ne pourront être relevés qu'à l'échelle européenne.

En parallèle, six entreprises espagnoles, dont Indra et Airbus Defence and Space, se regroupent également afin de soutenir cette coopération industrielle européenne.

Par ailleurs, AlphaValue croit savoir que Dassault Aviation et Airbus (dont les désaccords de leadership ont entraîné le crash du FCAS) ont chacun affirmé pouvoir travailler avec Saab. "Cela frise le ridicule, car Airbus Allemagne comme Dassault souhaitent tous deux être aux commandes, une position que Saab n'acceptera pas", assurent les analystes.

Ils ajoutent qu'une telle situation ne peut qu'être positive pour l'orgueil de Saab (et accessoirement pour son titre), puisque l'issue de ces tractations devrait vraisemblablement se traduire par une part de travail dans tout futur projet.

En milieu d'après-midi à Paris, Airbus progresse de 0,5% derrière Dassault Aviation ( 0,9%) tandis que Saab s'adjuge 1,6%.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 11/06/2026 à 16:19:00.

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3 commentaires

  • 17:50

    suite... aux technologies françaises ( Dassault, Safran, Thalès) . Ils ne pourront se débrouiller sans les américains, donc avec une grosse perte de souveraineté ( qui peut voir trump avaliser la frappe d'un avion de technologie américaine sur une attaque russe ?). Ne jamaisnoublier la devise allemande "Deutschland uber alles" alors que l'extrème droite arrive proche du pouvoir et que l'Allemagne se remilitarise ...comme au bon vieux temps?

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