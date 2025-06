Estelle Merger-Lévis rejoint Sienna IM

Sienna Investment Managers (Sienna IM) vient de recruter Estelle Merger-Lévis en tant que directrice commerciale France de son expertise dette privée. Rattachée à Laurent Dubois, managing director – dette privée, elle remplace Pierre Leroux.

Avant de rejoindre Sienna IM, Estelle Merger-Lévis était directrice commerciale et membre du comité de direction d’Arkéa Investment Services, qu’elle a intégré en 2012 pour piloter le développement international et la clientèle institutionnelle et distribution de Federal Finance Gestion et Schelcher Prince Gestion. Avant cela, elle a passé 15 ans au sein de banques d’investissement : d’abord, en salles de marché de Crédit Agricole CIB et de la Caisse des Dépôts en France et à Londres, puis comme responsable de l’équipe de vente de produits structurés pour la zone Benelux chez Natixis CIB.