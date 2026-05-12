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Estée Lauder surperforme, BofA réitère l'achat
information fournie par AOF 12/05/2026 à 17:38

(Zonebourse.com) - Le titre Estée Lauder fait mieux que Wall Street et le S&P 500 mardi matin, profitant du renouvellement de la recommandation d'achat de Bank of America, qui considère que le groupe de cosmétiques se trouve actuellement à la croisée des chemins. Deux heures environ après l'ouverture, l'action du spécialiste de la beauté gagne 0,1% à 82,8 dollars alors que le S&P recule de 0,9%.

Dans une note de recherche, BofA renouvelle son conseil acheteur sur la valeur, avec un objectif de cours fixé à 120 USD, impliquant un potentiel de hausse d'environ 40%.

Deux scénarios pour une transformation

A en croire la banque d'affaires, le propriétaire des marques Clinique, La Mer et Jo Malone London se trouve à un "croisement stratégique" marqué par deux scénarios contrastés, mais tous deux susceptibles de redéfinir son profil de croissance et de rentabilité.

Le premier scénario envisagé repose sur un rapprochement d'envergure avec Puig, une transaction que ses analystes considèrent comme "transformationnelle" avec un effet relutif estimé entre 19% et 23% au niveau du bénéfice par action (BPA).

La firme souligne que cette acquisition pourrait être réalisée tout en maintenant un levier financier inférieur à trois fois l'Ebitda, un niveau jugé supportable dans le secteur du luxe et de la beauté.

Un scénario d'optimisation opérationnelle

Dans un scénario alternatif, sans acquisition majeure, l'établissement mise sur une reprise progressive des fondamentaux, soutenue à la fois par une amélioration du marché de la beauté en Chine ainsi que par le redressement du segment du travel retail , fortement pénalisé ces dernières années par les fluctuations du tourisme international.

A cela s'ajoute le plan stratégique "Beauty Reimagined", présenté comme un levier d'optimisation opérationnelle et de repositionnement des marques du groupe.

Selon Bank of America, la combinaison de ces facteurs place Estée Lauder dans une phase de transformation où la visibilité reste contrastée à court terme, mais où le profil rendement/risque apparaît attractif pour des investisseurs ayant une optique de long terme.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 12/05/2026 à 17:38:00.

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