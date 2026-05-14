Les Bourses mondiales optimistes sur la rencontre Xi-Trump

Des courtiers sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) lors de l'ouverture de la séance, à New York, le 30 avril 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Les marchés boursiers mondiaux évoluent dans le vert jeudi, portés par l'optimisme des investisseurs quant à l'issue de la rencontre au sommet entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping.

En Europe, à la mi-séance, vers 10H50 GMT, Paris prenait 0,56%, Francfort 1,23% et Milan 0,77%. Londres gagnait 0,31%.

Sur le Vieux continent, la séance est calme, dans la mesure où le jour de l'Ascension est férié dans plusieurs pays.

A Wall Street, les contrats à terme sur les principaux indices laissaient présager une ouverture en hausse.

Le principal point d'attention du jour est la visite du président américain Donald Trump en Chine, qui suscite des espoirs sur la conclusion d'accords entre les deux puissances, en particulier dans la tech.

"Les investisseurs semblent soulagés qu’aucune tension n’émerge de cette rencontre", estime Andreas Lipkow, analyste pour CMC Markets.

La venue du patron de Nvidia, Jensen Huang dans la délégation de Trump a même été "interprétée par le marché comme un signal positif pour l'accès futur aux puces d'IA et la flexibilité des exportations" entre les deux pays, observe Stephen Innes, de SPI Asset Management.

Pékin et Washington se sont livrés en 2025 une farouche guerre commerciale aux répercussions planétaires, qui s'est traduite par des restrictions à l'exportation des terres rares de la part de Pékin, et de certaines puces électroniques de Nvidia de la part des Etats-Unis.

Dans ce contexte, les titres du secteur des semi-conducteurs et des puces électroniques avaient déjà bondi la veille sur toutes les places financières. Jeudi, ces derniers continuaient de grimper.

En Europe, Infineon grimpait de 3,26% à Francfort. STMicroelectronics (+2,41%) à Paris et ASML à Amsterdam (+1,04%) étaient aussi orientés à la hausse. En Asie, la Bourse de Séoul, très imprégnée par le secteur, a bondi de 1,75%.

Xi Jinping a promis jeudi à Pékin au groupe de chefs d'entreprise américains accompagnant Donald Trump que la porte de son pays sur le monde "continuera de s'ouvrir toujours plus grand", selon un média d'Etat.

Donald Trump a lui qualifié ses discussions avec Xi "d'extrêmement positives et productives", l'invitant même à la Maison Blanche en septembre.

- Le pétrole stable -

Ce sommet fait aussi espérer de potentielles avancées pour la résolution du conflit au Moyen-Orient, alors que Pékin a plusieurs fois déclaré être en faveur d'une solution diplomatique.

Les cours du pétrole, dans ce contexte, restent globalement stables, à un haut niveau. Vers 10H50 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, référence en Europe, atteignait 105,59 dollars (-0,04%). Le baril de WTI nord-américain, cédait 0,10% à 100,92 dollars.

Le dollar, monnaie internationale du marché du brut, restait de son côté stable face à l'euro, à 1,1718 dollar pour un euro.

- L'économie britannique progresse -

L’économie britannique a progressé de 0,6% au premier trimestre, selon les chiffres publiés jeudi par l'Office national des statistiques (ONS), un rythme solide qui offre une bouffée d'air au gouvernement, au moment où le Premier ministre Keir Starmer est fragilisé politiquement.

Dans ce contexte, le rendement de la dette britannique à échéance dix ans reculait légèrement, à 5,04%, contre 5,06% la veille en clôture.

- Alibaba salué -

Le géant chinois du commerce en ligne Alibaba a vu son titre bondir de plus de 6% en cours de séance à Hong Kong, après avoir publié la veille ses résultats du premier trimestre. Il a fini en hausse de 3,84%.

Les investisseurs saluent le potentiel de profits futurs générés par les dépenses du groupe dans l'intelligence artificielle, avec des modèles IA attendus plus tard cette année. Celles-ci ont en revanche lesté son bénéfice annuel (-18%).

- Burberry fait des bénéfices mais déçoit -

L'icône du luxe britannique Burberry a annoncé jeudi renouer avec les bénéfices sur son exercice décalé achevé en mars, signe que le recentrage stratégique, annoncé fin 2024, commence à porter ses fruits.

Le bénéfice net s'affiche ainsi à 21 millions de livres, contre une perte de 75 millions sur l'exercice précédent. Mais le chiffre d'affaires recule encore de 2%, à 2,420 milliards de livres. Son titre cédait 7,96% à Londres.