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Estée Lauder surfe sur des prévisions annuelles optimistes
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 12:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er mai - ** Le titre Estée Lauder EL.N bondit d'environ 13 % à 86,50 $ en pré-ouverture

** Le fabricant de cosmétiques prévoit une croissance organique annuelle de son chiffre d'affaires net d'environ 3 % , soit dans le haut de sa fourchette précédente

** Il table sur un BPA ajusté annuel compris entre 2,35 et 2,45 dollars, contre une prévision antérieure de 2,05 à 2,25 dollars

** Se dit prudent face aux incertitudes géopolitiques et macroéconomiques persistantes, notamment les perturbations commerciales au Moyen-Orient

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 3,71 milliards de dollars, a dépassé les estimations de 3,69 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société, en pourparlers pour fusionner avec Puig PUIGb.MC , propriétaire de Jean Paul Gaultier, revoit son objectif de suppressions d'emplois à 9.000-10.000, contre 5.800-7.000 précédemment

** À la clôture d'hier, EL affichait une baisse d'environ 27 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ESTEE LAUDER RG-A
78,890 USD NYSE +2,87%
PUIG BRANDS B
17,6600 EUR Sibe -0,90%
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