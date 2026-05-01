Estée Lauder surfe sur des prévisions annuelles optimistes

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1er mai - ** Le titre Estée Lauder EL.N bondit d'environ 13 % à 86,50 $ en pré-ouverture

** Le fabricant de cosmétiques prévoit une croissance organique annuelle de son chiffre d'affaires net d'environ 3 % , soit dans le haut de sa fourchette précédente

** Il table sur un BPA ajusté annuel compris entre 2,35 et 2,45 dollars, contre une prévision antérieure de 2,05 à 2,25 dollars

** Se dit prudent face aux incertitudes géopolitiques et macroéconomiques persistantes, notamment les perturbations commerciales au Moyen-Orient

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 3,71 milliards de dollars, a dépassé les estimations de 3,69 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société, en pourparlers pour fusionner avec Puig PUIGb.MC , propriétaire de Jean Paul Gaultier, revoit son objectif de suppressions d'emplois à 9.000-10.000, contre 5.800-7.000 précédemment

** À la clôture d'hier, EL affichait une baisse d'environ 27 % depuis le début de l'année