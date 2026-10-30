Estée Lauder s'allie à Microsoft : la beauté passe à la vitesse IA

Le groupe américain de cosmétiques (-1,88%) annonce un nouveau partenariat stratégique avec Microsoft. Présenté le 30 octobre, l'accord doit accélérer l'innovation et améliorer la productivité. Plus de 14 000 salariés ont déjà accès à Copilot.

Chez Estée Lauder, la transformation se joue aussi loin des flacons. Le groupe a annoncé un nouvel accord avec Microsoft pour moderniser ses infrastructures cloud et mieux exploiter ses données.

Au coeur du projet : une plateforme commune reliant les informations de ses marques et de ses marchés. Elle doit faciliter les décisions et permettre de mieux adapter le parcours d'achat aux attentes des consommateurs.

L'enjeu est aussi financier. Brian Franz, directeur de la technologie et de la transformation, évoque l'ambition d'"améliorer la productivité et soutenir l'expansion des marges". Les gains attendus doivent dégager des moyens à réinvestir.

L'IA s'installe dans les coulisses de la beauté

Ce nouvel accord s'inscrit dans une relation engagée en 2017. Les deux entreprises avaient déjà annoncé, en avril 2024, un laboratoire d'innovation consacré à l'IA générative. Elles travaillaient notamment sur un assistant destiné à aider les équipes marketing à exploiter les informations sur les produits.

Le déploiement prend désormais de l'ampleur. Plus de 14 000 salariés travaillant dans les bureaux du groupe disposent de Microsoft Copilot. L'automatisation des tâches répétitives doit leur laisser davantage de temps pour l'innovation.

Estée Lauder veut également intégrer l'IA au développement de ses produits, jusqu'à leur fabrication, pour accélérer leur arrivée sur le marché. Ce chantier accompagne sa stratégie "Beauty Reimagined". Le montant de l'accord n'a pas été dévoilé.