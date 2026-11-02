Estée Lauder relève ses objectifs après un beau début d'exercice

Affichant un démarrage vigoureux de son exercice 2026-2027, avec notamment un BPA ajusté plus que doublé au 1er trimestre, Estée Lauder relève ses objectifs annuels, tant en matière de bénéfices que de croissance du chiffre d'affaires.

Le groupe de cosmétiques anticipe désormais un BPA non GAAP compris entre 3,20 et 3,45 USD au titre de l'exercice en cours, contre une fourchette cible précédente de 3,10 à 3,35 USD. Hors effets de change, il relève également ses prévisions de 0,10 USD, visant désormais un BPA ajusté compris entre 3,16 et 3,41 USD.

Ces nouveaux objectifs annuels reposent sur une prévision de marge opérationnelle ajustée comprise entre 12,9% et 13,7%, contre une fourchette précédente de 12,7% à 13,5%, ainsi que sur une croissance organique comprise entre 4% et 5,5%, contre 3% à 5% auparavant.

Au 1er trimestre de son exercice 2026-2027, Estée Lauder a dégagé un BPA ajusté de 0,72 USD, contre 0,32 USD un an auparavant, avec une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 4,8 points, à 12,1%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 7%, à 3 715 MUSD (dont une hausse organique de 6%).

"Notre croissance s'accélère, notre rentabilité s'améliore considérablement et les effets de notre programme de transformation Beauty Reimagined deviennent de plus en plus visibles dans l'ensemble de nos activités", souligne son directeur général, Stéphane de La Faverie.

"Nous proposons aux consommateurs davantage d'innovations de rupture, renforçons l'attractivité de nos marques grâce à des campagnes audacieuses et à fort impact, et construisons une organisation plus rapide et plus agile, capable de transformer cette dynamique en de meilleures performances financières", poursuit-il.