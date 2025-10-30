Estée Lauder rassure au 1T après plusieurs trimestres en berne

information fournie par Boursorama avec AFP • 30/10/2025 à 14:39

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / DAVID DEE DELGADO )

Le groupe américain de cosmétiques Estée Lauder, en perte de vitesse depuis plusieurs mois, est parvenu a dégager un chiffre d'affaires meilleur qu'attendu au premier trimestre de son exercice décalé, et a fait état d'une reprise des ventes en Chine.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de Wall Street, l'action prenait 5,80% à 103,00 dollars.

De juillet à septembre, le chiffre d'affaires s'est établi à 3,48 milliards de dollars, soit 3,6% de plus que l'année passée, selon un communiqué publié jeudi.

C'est au-dessus des attentes des analystes de Factset, qui tablaient sur 3,38 milliards de dollars.

Son bénéfice net ressort à 47 millions de dollars, contre 52 millions attendus.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels -référence pour les marchés- il s'affiche à 13 cents, alors que le marché s'attendait à 15 cents.

Le propriétaire des marques Clinique et MAC souffrait notamment ces derniers trimestres d'une consommation en berne, en particulier dans le gros marché que représente pour lui la Chine.

Pour le premier trimestre de son exercice décalé, le groupe a rapporté une hausse de 8,5% de ses ventes sur le marché chinois par rapport à l'année dernière, notamment grâce aux marques La Mer, Le Labo et Tom Ford.

La "croissance en Chine continentale, est principalement issue de l'innovation et de nos produits existants" ainsi que d'un "élargissement ciblé de la clientèle", est-il écrit dans le communiqué.

Le groupe avait par ailleurs annoncé en février un plan de restructuration dont le coût final devrait se situer entre 1,2 et 1,6 milliard de dollars avant impôts.

Il avait aussi prévu la suppression de 5.800 à 7.000 postes d'ici fin 2026.

"Nous avons bien démarré l'exercice 2026 (...) en gagnant des parts de marché dans le secteur des produits de beauté dans quelques domaines stratégiques clés et en améliorant notre rentabilité", a déclaré le patron de l'entreprise, Stéphane de La Faverie, citée dans le communiqué.

"Ces résultats renforcent notre confiance dans nos perspectives financières pour l'exercice 2026", a-t-il ajouté.

Le groupe s'attend toujours à une hausse de 2% à 5% de son bénéfice net par action.

Estée Lauder estime toutefois que les nouveaux droits de douane pourraient réduire ses bénéfices futurs de près de 100 millions de dollars.

"L'entreprise continue de suivre de près l'évolution des politiques commerciales" et tente de "réduire l'impact potentiel des surtaxes douanières", est-il noté dans le communiqué.

"La société a mis en œuvre une série de mesures", notamment "l'optimisation de son empreinte industrielle régionale afin de rapprocher la production des consommateurs", est-il ajouté.