Estee Lauder prévoit un bénéfice inférieur aux estimations et met en garde contre des droits de douane de 100 millions de dollars

Les ventes nettes organiques chutent de 13 % au quatrième trimestre, en raison de la faiblesse des segments des soins de la peau et du maquillage

La perte trimestrielle se creuse à 546 millions de dollars en raison de charges de dépréciation

Estee Lauder prévoit d'étendre sa présence dans les boutiques hors taxes sur le continent américain, selon le directeur financier

Les actions chutent d'environ 4 %

Estee Lauder EL.N a déclaré mercredi qu'il réduirait les stocks et les promotions pour aider à atténuer la hausse des coûts, après que le fabricant de cosmétiques de luxe ait averti que des droits de douane de 100 millions de dollars pèseraient sur ses prévisions de bénéfice annuels.

Les actions de la société ont chuté d'environ 4 % dans les échanges de l'après-midi après qu'Estee Lauder ait également prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations.

La hausse des coûts liée aux politiques commerciales imprévisibles de l'administration Trump a freiné les dépenses de consommation, nuisant aux entreprises, en particulier aux marques haut de gamme comme Estee Lauder et Tapestry TPR.N , alors que le secteur du luxe lutte contre l'affaissement de la demande.

"Cela met en évidence les pressions plus générales qui s'exercent sur l'industrie de la beauté, car même les entreprises qui ne dépendent pas des importations de produits finis doivent encore se procurer la majeure partie de leurs ingrédients, emballages et autres matériaux auprès de fournisseurs étrangers," a déclaré Sky Canaves, analyste chez eMarketer.

Pour réduire l'impact des tarifs douaniers entre les États-Unis et la Chine sur ses marges, la société a déclaré en mai qu'elle vendrait moins de produits cosmétiques en Chine provenant de ses usines américaines. Pour les ventes en Chine, Estee s'appuierait davantage sur les cosmétiques fabriqués dans ses usines au Japon et en Europe.

La société s'approvisionne auprès d'usines américaines pour environ 25% de ses produits vendus en Chine et dans les régions EMEA.

Les ventes nettes organiques d'Estee Lauder pour le quatrième trimestre ont chuté de 13%, après avoir augmenté de 8% il y a un an, pénalisées par la faiblesse des segments des soins de la peau et du maquillage. Estee est également aux prises avec la faiblesse des marchés américain et chinois, ainsi que des grands marchés européens que sont la France et l'Allemagne.

Les ventes au détail dans le secteur du voyage restent faibles, représentant les deux tiers de la baisse des ventes de 8 % au quatrième trimestre, bien que des plans soient en place pour étendre la présence de la société dans les boutiques hors taxes sur le continent américain, selon le directeur financier Akhil Shrivastava.

Pour augmenter ses bénéfices, Estee Lauder a également accéléré le lancement de nouveaux produits dans des catégories telles que les soins de la peau, introduit de nouveaux niveaux de prix de luxe, augmenté ses investissements et réduit ses coûts sous la direction de Stéphane de La Faverie, qui a pris ses fonctions au début de l'année.

La société a annoncé une perte trimestrielle plus large de 546 millions de dollars, contre 284 millions de dollars il y a un an, en partie en raison de charges de dépréciation liées à la performance de la marque Too Faced et de la marque de soins de la peau Dr.Jart+.

Sur une base ajustée, l'entreprise a gagné 9 cents par action, ce qui est conforme aux estimations.

Pour l'ensemble de l'année, le bénéfice ajusté par action devrait se situer entre 1,90 et 2,10 dollars, contre 2,21 dollars selon les estimations des analystes, d'après les données compilées par LSEG.

Estee Lauder, qui a présenté des plans de restructuration en février, a déclaré mercredi qu'elle s'attendait à prendre des charges de restructuration entre 1,2 milliard et 1,6 milliard de dollars avant impôts, en 2026.