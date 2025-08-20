Estee Lauder prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Estee Lauder EL.N a prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations de Wall Street mercredi, alors que la faiblesse persistante de la demande sur les marchés américain et chinois et l'incertitude sur les tarifs douaniers pèsent sur le géant des cosmétiques.

La société s'attend à ce que le bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année se situe entre 1,90 et 2,10 dollars, contre 2,21 dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.