 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 981,68
+0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Estee Lauder prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 12:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Estee Lauder EL.N a prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations de Wall Street mercredi, alors que la faiblesse persistante de la demande sur les marchés américain et chinois et l'incertitude sur les tarifs douaniers pèsent sur le géant des cosmétiques.

La société s'attend à ce que le bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année se situe entre 1,90 et 2,10 dollars, contre 2,21 dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

ESTEE LAUDER RG-A
90,000 USD NYSE -0,82%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank