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Estée Lauder poursuit son redressement, BofA vise les 120 dollars
information fournie par Zonebourse 27/08/2026 à 16:49
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Estée Lauder s'inscrit en hausse jeudi à la Bourse de New York, soutenue par des commentaires favorables des analystes de Bank of America qui disent encore voir du potentiel sur le titre malgré un gain de l'ordre de 20% depuis la présentation des résultats de 4ème trimestre, la semaine passée.

Estée Lauder s'inscrit en hausse jeudi à la Bourse de New York, soutenue par des commentaires favorables des analystes de Bank of America qui disent encore voir du potentiel sur le titre malgré un gain de l'ordre de 20% depuis la présentation des résultats de 4ème trimestre, la semaine passée.

Si la publication a renforcé la crédibilité du redressement du groupe de cosmétiques, ainsi que la conviction du marché quant à l'efficacité du plan stratégique Beauty Reimagined, l'action accuse encore un repli d'environ 15% par rapport à ses niveaux de février 2026, avant le conflit au Moyen-Orient et l'apparition des rumeurs concernant un rapprochement avec Puig, fait remarquer BofA.

Les comptes trimestriels se sont traduits par des performances largement meilleures que prévu, un bond de 315% du BPA ajusté et un relèvement des objectifs pour l'exercice, souligne la banque, qui affiche une recommandation d'achat sur la valeur.

Vers un retour dans la zone des 120 dollars

Selon la firme, ces éléments ne sont pas encore pleinement intégrés dans les multiples actuels, puisqu'à 2,7x le ratio Valeur d'entreprise/chiffre d'affaires, Estée Lauder affiche une décote de 35% par rapport à L'Oréal.

Du point de vue de BofA, le titre devrait combler cet écart au cours des 12 prochains mois, porté par la poursuite du cycle de révision à la hausse des prévisions de bénéfices établies par le marché, ce qui devrait lui permettre de remonter jusqu'à 120 dollars.

Un peu plus d'une heure après l'ouverture, l'action s'adjuge 1,1% à 106,2 dollars, alors que le S&P 500 s'octroie au même moment autour de 0,4%.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 27/08/2026 à 16:49:00.

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