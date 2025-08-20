Estée Lauder : les prévisions de bénéfice par action inférieures aux attentes

(AOF) - Sur l'exercice 2024/2025, le chiffre d'affaires d'Estée Lauder recule de 8% à 14,32 milliards de dollars. Le groupe de cosmétiques affiche une perte opérationnelle de 785 millions de dollars contre un bénéfice opérationnel de 970 millions de dollars un an auparvant. La marge opérationnelle a diminué de 5,5% contre une hausse de 6,2% sur l'exercice précédent. La société enregistre une perte nette dilué par action ordinaire de 3,15 dollars contre un bénéfice net de 1,08 dollars l'année précédente.

En parallèle de la publication de ses résultats annuels, Estée Lauder a dévoilé ses perspectives pour l'exercice 2025/2026. Le groupe anticipe un bénéfice par action (BPA) compris entre 1,90 et 2,10 dollars alors que les analystes visent 2,22 dollars. Pour l'entreprise, le BPA devrait supérieur à celui de l'exercice 2024/2025 : 1,51 dollar.

En outre, le chiffre d'affaires organique devrait croître de 0 à 3%.

Estée Lauder continuera de suivre de près l'évolution des politiques commerciales et des tarifs douaniers en vigueur. La société américaine évalue activement les développements et les stratégies d'atténuation pour réduire les impacts potentiels de ces taxes douanières.

Elle estime que les droits de douane mis en place auront une incidence sur la rentabilité pour l'exercice 2025/2026 d'environ 100 millions de dollars.

