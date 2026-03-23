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Estee Lauder est en discussion pour fusionner avec Puig, propriétaire de Jean Paul Gaultier
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 21:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de la source, ajout de détails dans l'ensemble de l'article)

Estee Lauder EL.N est en discussion concernant une fusion potentielle avec Puig PUIGb.MC ,a déclaré lundi legroupe de beauté basé à Barcelone.

Les actions d'Estee Lauder, dont la capitalisation boursière s'élève à environ 31 milliards de dollars, ont clôturé en baisse d'environ 7 % à la suite de cette nouvelle.

Puig, la société à l'origine des marques de parfums Rabanne, Carolina Herrera et Jean Paul Gaultier, a déclaré qu'aucun accord n'avait été conclu sur la fusion potentielle et qu'il n'y avait aucune garantie quant à l'opération ou à ses conditions.

Les deux sociétés ont discuté d'une combinaison de liquidités et d'actions, a rapporté le Wall Street Journal lundi, citant des personnes familières avec les discussions. Le Financial Times a également rapporté que ce rapprochement donnerait naissance à un géant de la beauté pesant 40 milliards de dollars.

Puig, qui a réalisé en 2024 la plus grande introduction en bourse d'Espagne depuis près d'une décennie, a affiché le mois dernier une hausse de 12 % de son bénéfice net en 2025.

Estee Lauder n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ESTEE LAUDER RG-A
79,250 USD NYSE -7,75%
PUIG BRANDS B
15,5700 EUR Sibe +3,59%
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