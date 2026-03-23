Estee Lauder est en discussion pour fusionner avec Puig, propriétaire de Jean Paul Gaultier

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Estee Lauder EL.N est en discussion concernant une fusion potentielle avec Puig PUIGb.MC ,a déclaré lundi legroupe de beauté basé à Barcelone.

Les actions d'Estee Lauder, dont la capitalisation boursière s'élève à environ 31 milliards de dollars, ont clôturé en baisse d'environ 7 % à la suite de cette nouvelle.

Puig, la société à l'origine des marques de parfums Rabanne, Carolina Herrera et Jean Paul Gaultier, a déclaré qu'aucun accord n'avait été conclu sur la fusion potentielle et qu'il n'y avait aucune garantie quant à l'opération ou à ses conditions.

Les deux sociétés ont discuté d'une combinaison de liquidités et d'actions, a rapporté le Wall Street Journal lundi, citant des personnes familières avec les discussions. Le Financial Times a également rapporté que ce rapprochement donnerait naissance à un géant de la beauté pesant 40 milliards de dollars.

Puig, qui a réalisé en 2024 la plus grande introduction en bourse d'Espagne depuis près d'une décennie, a affiché le mois dernier une hausse de 12 % de son bénéfice net en 2025.

Estee Lauder n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.