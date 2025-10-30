Estee Lauder en hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions grâce à des ventes de parfums stables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions du fabricant de cosmétiques Estee Lauder EL.N en hausse d'environ 5% à 102,26 dollars avant bourse

** EL dépasse les estimations de bénéfices et de ventes pour le premier trimestre, aidé par une forte demande de son parfum de luxe et des dépenses plus élevées dans la région de la Chine continentale

** Ventes trimestrielles de 3,48 milliards de dollars, en hausse de 4 % d'une année sur l'autre, dépassant les estimations des analystes de 3,38 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté de 32 cents dépasse les estimations de 18 cents

** Les ventes de l'unité de parfumerie ont augmenté de 13 %, grâce à une croissance à deux chiffres des marques de luxe d'EL

** A la dernière clôture, l'action a progressé de près de 30 % depuis le début de l'année