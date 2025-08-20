Estée Lauder : deux femmes d'affaires cooptées au conseil d'administration

(AOF) - Estée Lauder a annoncé que Dana Strong et Annabelle Yu Long ont été nommées par le conseil d’administration pour être élues administratrices lors de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires qui se tiendra le 13 novembre 2025. Ces nominations doivent encore être ratifiées par ses actionnaires lors de cette assemblée. Dana Strong est actuellement CEO de Sky, opérateur de télévision par satellite qui fait partie du groupe Comcast, où elle supervise une vaste activité de médias et de divertissement dans six pays d'Europe.

Au sein de ce conseil, elle devrait occuper le rôle de responsable mondiale des médias, du numérique et des opérations.

Annabelle Yu Long est une capital-risqueuse aguerrie disposant d'une solide expérience dans l'innovation numérique et les opérations commerciales en Asie-Pacifique. Elle est actuellement fondatrice et managing partner de BAI Capital, une société de capital-risque axée sur les entreprises opérant en Asie et au-delà avec des investissements dans l'IA, la fintech, la vente au détail, les médias et l'innovation de contenu.

Au sein du conseil d'administration d'Estee Lauder, elle devrait endosser son les fonctions de stratège pour les marchés asiatiques.

AOF - EN SAVOIR PLUS