Est-ce une bonne stratégie d’investir dans les ETF Monde?

information fournie par Le Particulier • 24/07/2026 à 08:00

ETF Monde: un outil simple et peu coûteux pour investir globalement, mais qui présente aussi des risques et limites qu’il faut bien comprendre avant de se lancer. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Qu’est-ce qu’un ETF Monde?

Pourquoi investir dans les ETF Monde?

ETF Monde: quels sont les points de vigilance à garder à l’esprit?

La stratégie de versements programmés (DC) est-elle pertinente pour les ETF Monde?

Quelles sont les alternatives au MSCI World?

Qu’est-ce qu’un ETF Monde?

Un ETF (Exchange Traded Fund) ou tracker, est un fonds côté en Bourse [CN2] qui réplique la performance d’un indice boursier, comme le CAC40 ou le Nasdaq. Il permet de diversifier son portefeuille facilement et à moindre coût en investissant dans un seul produit financier plutôt que dans l’ensemble des valeurs qui composent l’indice. Un ETF Monde réplique la performance d’un indice mondial. [CN3] Il offre une diversification immédiate et une exposition à l’économie internationale. L’indice mondial de référence est le MSCI World, composé de plus de 1300 valeurs boursières provenant de 23 pays.

Pourquoi investir dans les ETF Monde?

Diversification géographique : l’ETF Monde permet d’investir dans des entreprises issues de multiples pays ;

: l’ETF Monde permet d’investir dans des entreprises issues de multiples pays ; Accès à la croissance mondiale : l’ETF couvre les valeurs les plus dynamiques des marchés internationaux. Il permet de profiter des meilleures opportunités de croissance.

: l’ETF couvre les valeurs les plus dynamiques des marchés internationaux. Il permet de profiter des meilleures opportunités de croissance. Simplicité de gestion : un seul produit financier permet de couvrir un grand nombre de valeurs boursières. Les ETF Monde sont accessibles via un compte-titres, mais également via l’assurance-vie, le PER, et même le PEA pour les produits à réplication synthétique.

: un seul produit financier permet de couvrir un grand nombre de valeurs boursières. Les ETF Monde sont accessibles via un compte-titres, mais également via l’assurance-vie, le PER, et même le PEA pour les produits à réplication synthétique. Liquidité : les ETF sont cotés en continu et peuvent être achetés et vendus à tout moment.

: les ETF sont cotés en continu et peuvent être achetés et vendus à tout moment. Frais réduits et transparence : les ETF affichent des frais de gestion inférieurs à ceux des fonds traditionnels, tout en garantissant une transparence totale sur la composition du portefeuille.

ETF Monde: quels sont les points de vigilance à garder à l’esprit?

Une diversification géographique en trompe-l’œil: les ETF sont pondérés par la capitalisation boursière. Par conséquent, les marchés les plus valorisés à l’échelle mondiale y occupent une place prépondérante. L’indice MSCI World est composé à 70% de valeurs américaines. Il compte environ 15% de valeurs européennes et 5% de valeurs japonaises. La Chine n’y figure pas, tout comme l’Inde, le Brésil ou la Corée du Sud par exemple. Les ETF Monde ne sont donc pas représentatifs de l’économie mondiale, et ne permettent pas de profiter du dynamisme des pays affichant les plus forts taux de croissance de la planète.

La prépondérance américaine fait peser un risque supplémentaire au niveau du taux de change. Les fluctuations entre le dollar et l’euro peuvent désavantager les investisseurs français.

La concentration géographique se double d’une concentration sectorielle. 35% des valeurs composant le MSCI World appartiennent au secteur de la tech. Les «Sept Magnifiques» («Magnificient Seven» en anglais, terme désignant Alphabet, Amazon, Meta, Apple, Microsoft, Nvidia et Tesla) pèsent à eux seuls près de 25% de l’indice.

La stratégie de versements programmés (DC) est-elle pertinente pour les ETF Monde?

Le DCA, ou Dollar Cost Averaging, est une stratégie d’investissement programmée consistant à investir régulièrement une somme fixe, quel que soit le niveau des marchés. Cette méthode rassurante permet de lisser les points d’entrée et de réduire le risque. Les ETF sont des supports privilégiés pour mettre en œuvre le DCA. Investir tous les mois dans un ETF MSCI World est devenu un automatisme pour de nombreux épargnants. Cette stratégie prisée pour sa simplicité mérite toutefois d’être questionnée. En effet, les ETF ne permettent pas d’ajuster votre prise de risque, puisque vous investissez dans un produit unique. Le DCA est une bonne stratégie, à condition de s’inscrire dans une approche de long terme pour absorber les baisses. Compte-tenu de la prépondérance des valeurs américaines dans l’indice MSCI World et des incertitudes pesant sur le pays au plan économique, il peut être pertinent d’envisager un rééquilibrage.

Quelles sont les alternatives au MSCI World?

Pour éviter l’effet de concentration du MSCI World et diversifier davantage votre portefeuille, vous pouvez composer votre propre panier en investissant dans des ETF couvrant les principales zones géographiques:

ETF Stoxx 600 pour les valeurs européennes,

ETF Topix pour le Japon,

ETF MSCI Asia Pacific ex Japan pour les pays de l’Asie Pacifique,

ETF MSCI Emerging Markets pour les pays émergents.

En décomposant ainsi votre portefeuille, vous pouvez surpondérer légèrement les actions européennes pour réduire le risque de change euro/dollar.

L’indice ACWI (All countries world index) offre un périmètre plus large en incluant à la fois les marchés développés et les marchés émergents comme la Chine, l’Inde et le Brésil. Toutefois, il n’est pas accessible via un PEA, et les possibilités d’investissement via une assurance-vie sont très limitées.

Les investisseurs souhaitant minorer leur exposition à la tech américaine peuvent opter pour des ETF répliquant des indices américains où le poids de ces valeurs est moindre, comme le Dow Jones ou le S&P 500.

Il existe des produits financiers plus sophistiqués permettant de corriger certains effets des ETF Monde: ETF où le poids de chaque valeur est équipondéré, ETF couvrant le risque de change… Cependant, cette offre est limitée et les frais sont généralement plus importants que pour les ETF standards.