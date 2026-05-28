Est-ce que Mistral va concurrencer Dassault Systèmes chez Airbus ?

La concurrence franco-française n'a pas que des avantages. L'annonce de la signature d'un accord entre Airbus et Mistral AI a envoyé Dassault Systèmes au tapis pendant la séance boursière. Une réaction épidermique à un phénomène plus large, la menace que représente l'IA pour les fournisseurs de solutions métiers.

Le partenariat signé entre Airbus et Mistral "permettra d'étendre l'utilisation de l'intelligence artificielle à l'ensemble des activités d'Airbus dans les domaines des avions commerciaux, des hélicoptères, de la défense et de l'espace, tout en respectant des exigences strictes en matière de sécurité et de souveraineté, notamment pour les applications aérospatiales critiques, hautement confidentielles et militaires", peut-on lire dans le communiqué diffusé par l'industriel.

Airbus va acheter des licences pour la totalité de la suite de produits Mistral AI, déployées "dans des clouds de confiance ou partout où cela s'avère pertinent pour Airbus et ses clients". Le communiqué précise que les domaines de collaboration potentielle concernent les opérations industrielles (notamment l'automatisation de la production de documents techniques), l'ingénierie et la conception, le déploiement de solutions IA dans les produits et le domaine militaire.

La mention de l'ingénierie et de la conception dans la liste fait tiquer les investisseurs. Dassault Systèmes a largement déployé ses solutions chez Airbus. Il y a un an, un vaste accord avait été signé pour déployer la plateforme 3DEXPERIENCE sur plus de 20 000 postes chez Airbus, qui avait fait des solutions DSY la base de la gestion du cycle de vie de tous les futurs programmes civils et militaires du groupe.

L'IA, épée de Damoclès sur les éditeurs de logiciels

Au-delà du cas Airbus, c'est toute une inquiétude de fond qui ressurgit sur le secteur des éditeurs de logiciels professionnels. Dassault Systèmes en a déjà fait les frais ces derniers trimestres. La crainte est désormais bien identifiée : que des modèles d'IA générative, capables de produire du code, de la documentation technique voire des éléments de conception, viennent rogner la valeur ajoutée et les marges des suites logicielles historiques. Les éditeurs de logiciels de conception n'y échappent pas. Même si leur savoir-faire et leurs capacités ne sont pas remis en cause, leurs clients risquent d'avoir tendance à arbitrer une partie de leurs budgets vers des briques d'IA tierces.

Dans le cas de Mistral, le périmètre annoncé chevauche certains usages aujourd'hui couverts par 3DEXPERIENCE, mais ne remet pas en cause le socle PLM sur lequel Dassault Systèmes s'est imposé comme infrastructure critique chez l'avionneur. De surcroît, Mistral et DSY sont aussi engagés dans un partenariat qui intègre les solutions IA de la jeune pousse française dans l'offre de son aïeule.

Il n'empêche que les IA viennent grignoter des parts d'un gâteau jusqu'ici réservé à un cercle restreint de fournisseurs, ce qui provoque des réactions négatives de la part des investisseurs.