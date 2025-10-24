Est-ce le moment d’acheter l’action Novo Nordisk ? Notre avis et analyse

Des drapeaux aux couleurs de Novo Nordisk. (Crédits: Novo Nordisk)

L'entreprise Novo Nordisk fait depuis plusieurs années figure de véritable phénomène dans le monde des biopharmas. Ses traitements révolutionnaires contre le diabète et l'obésité ont propulsé le laboratoire danois au rang de champion mondial du secteur. Mais en 2025, Novo Nordisk traverse une zone de turbulence, avec un cours de Bourse en baisse. Le groupe a d'ailleurs engagé une restructuration d'envergure, marquée par la suppression d'environ 9 000 postes et un profond remaniement de sa gouvernance, incluant le renouvellement de plus de la moitié de son conseil d'administration et le départ de son président.

Dans cet article, nous analyserons les dernières performances financières de Novo Nordisk, son positionnement dans l'industrie pharmaceutique, ainsi que ses perspectives boursières à moyen et long terme, avec nos conseils pour investir en Bourse ou trader l'action Novo Nordisk.

Quels sont les derniers résultats de Novo Nordisk et l'actualité du groupe Novo Nordisk ?

Le géant danois Novo Nordisk affiche une solide performance en 2025, portée par une forte demande mondiale pour ses traitements contre le diabète et l'obésité. Sur les six premiers mois, le groupe Novo Nordisk a réalisé un chiffre d'affaires de 154,9 milliards de couronnes danoises (soit environ 20,75 milliards €), en hausse de 18 % à taux constants, et un résultat net de 55,5 milliards DKK (soit environ 7,44 milliards €), en progression de 22 %. La dynamique repose notamment sur le succès de ses traitements à base de GLP-1 (notamment Ozempic, Rybelsus et Wegovy), ce dernier ayant vu ses ventes bondir de 58 %. Le groupe a aussi généré un flux de trésorerie libre de 33,6 milliards DKK (soit environ 4,50 milliards €), dont une large part a été redistribuée aux actionnaires Novo Nordisk.

Sur le plan stratégique, Novo Nordisk a renforcé sa présence sur le marché de la santé métabolique en acquérant Akero Therapeutics pour 5,2 milliards de dollars, afin de développer des traitements contre la maladie du foie métabolique (MASH). Parallèlement, l'entreprise Novo Nordisk a engagé une réorganisation mondiale avec environ 9 000 suppressions de postes pour gagner en efficacité face à une concurrence croissante.

Enfin, et c'est l'annonce majeure de fin 2025, Novo Nordisk va procéder à un vaste renouvellement de sa gouvernance. C'est plus de la moitié de son conseil d'administration qui sera remplacé, y compris son président actuel Helge Lund, après un différend stratégique entre le conseil d'administration et son principal actionnaire, la Novo Nordisk Foundation. On sait que l'assemblée générale extraordinaire est prévue pour le 14 novembre 2025, et que l'ancienne direction du groupe, avec en tête Lars Rebien Sørensen, qui dirige la fondation actionnaire, figure parmi les candidats pressentis pour la nouvelle présidence. Ce remaniement vise à accélérer la transformation de l'entreprise et à répondre aux attentes de l'actionnaire majoritaire quant à une nouvelle composition dotée de compétences élargies.

Quelle est la position de Novo Nordisk dans le secteur pharmaceutique en 2025 ?

En octobre 2025, Novo Nordisk conserve sa position de leader mondial incontesté dans le traitement du diabète et de l'obésité, avec une part de marché estimée à environ 37 % pour les traitements du diabète et près de 65 % pour les traitements anti-obésité. Grâce à ses produits vedettes Ozempic, Wegovy et Rybelsus, Novo Nordisk domine le marché des analogues du GLP-1, moteur de croissance majeur de l'industrie pharmaceutique mondiale.

Face à lui, Eli Lilly accentue sa concurrence avec son traitement à base de tirzepatide (commercialisé sous les marques Mounjaro et Zepbound), dont les parts de marché progressent rapidement, tandis que des acteurs comme AstraZeneca ou Sanofi demeurent plus en retrait.

Pour Novo Nordisk, les enjeux des prochains mois consistent à maintenir son avance technologique, à diversifier ses indications thérapeutiques (notamment dans les maladies cardiovasculaires), et à accroître ses capacités de production pour répondre à une demande toujours croissante.

Parallèlement, le laboratoire Novo Nordisk doit composer avec des pressions réglementaires accrues, notamment liées au programme américain de négociation des prix Medicare, et avec des tensions persistantes sur l'approvisionnement, des facteurs susceptibles d'affecter sa rentabilité à moyen terme.

Faut-il investir dans l'action Novo Nordisk ? Notre avis et analyse fondamentale

D'un point de vue fondamental, Novo Nordisk fait clairement partie des entreprises les plus solides du secteur pharmaceutique mondial. Le groupe affiche une profitabilité exemplaire, soutenue par des marges élevées et une génération de trésorerie impressionnante. Sa croissance reste dynamique, portée par une demande structurelle forte pour ses traitements contre le diabète et l'obésité.

Novo Nordisk verse également des dividendes généreux et réguliers, un atout supplémentaire pour les investisseurs à long terme. La valorisation de l'action Novo Nordisk en Bourse, quant à elle, reste importante mais justifiée au regard de la performance et des perspectives du groupe. Seul le bilan financier apparaît un peu plus mitigé à court terme, en raison d'investissements massifs dans la production, sans que cela n'entame pour autant la solidité du modèle.

Sur le plan de la valorisation, le titre Novo Nordisk se distingue positivement avec un PER de 13,82, qui apparaît nettement en dessous de la moyenne sectorielle de 21,94, ce qui laisse entrevoir un potentiel de revalorisation. L'EBITDA ressort à un niveau sain de 10,46, confirmant l'aspect bénéficiaire du groupe.

Dans l'ensemble, Novo Nordisk présente un profil fondamental presque irréprochable, réunissant la plupart des critères de qualité recherchés par les investisseurs. Avec un tel bilan et des résultats aussi solides, on peut légitimement se demander pourquoi l'action Novo Nordisk recule autant en Bourse en 2025.

Jusqu'où peut aller l'action Novo Nordisk fin 2025 ? Notre avis et analyse technique

D'un point de vue technique, l'action Novo Nordisk évolue clairement dans une tendance baissière en 2025, en décalage complet avec les excellents fondamentaux dont nous parlions précédemment.

Sur le plan technique, nous avions identifié il y a quelques jours un niveau de support clé pour l'action Novo Nordisk autour de 57 $, niveau qui jouait jusqu'alors un rôle essentiel dans la structure du marché. Or, les cours de Bourse Novo Nordisk évoluent désormais nettement sous ce niveau de prix, autour de 54 $, signe d'une perte de momentum à court terme.

Si le titre Novo Nordisk ne parvient pas à retourner durablement au-dessus des 57 $, le risque est réel de voir les prix poursuivre leur correction en direction du prochain niveau de support à 45 $, actuellement le dernier point d'appui identifiable sur le graphique. Ce niveau pourrait d'ailleurs constituer un point d'entrée stratégique sur l'action Novo Nordisk pour un éventuel rebond du titre vers les 57 $.

À l'inverse, un retour des cours de Bourse Novo Nordisk au-dessus de la résistance des 57 $ (anciennement support) rouvrirait la voie vers une reprise de la hausse possible, avec des objectifs haussiers situés à 73 $, puis 88 $, avant d'envisager, à plus long terme, la résistance majeure à 142 $, désormais lointaine mais toujours pertinente d'un point de vue technique.

Dans un tel contexte, la prudence reste de mise car tenter d'acheter l'action Novo Nordisk sur un support dans un tel contexte revient à jouer contre la tendance dominante. Les investisseurs actifs devront donc veiller à placer des stop-loss serrés et à privilégier une approche progressive, en attendant des signaux techniques plus clairs de retournement.

Analyse graphique de l'action Novo Nordisk en 2025

Source : ProRealTime Web

Source : ProRealTime Web

Faut-il acheter l'action Novo Nordisk en 2025 ? Avis Café de la Bourse

Malgré des résultats solides et des fondamentaux toujours exemplaires, Novo Nordisk connaît depuis fin 2024 une période de turbulences en Bourse.

Après plusieurs années d'euphorie, le titre Novo Nordisk a corrigé fortement, pénalisé par une révision à la baisse de ses perspectives, une concurrence de plus en plus vive sur le marché des traitements anti-obésité, et des pressions réglementaires accrues aux États-Unis autour de la fixation des prix des médicaments. Le groupe Novo Nordisk doit aussi absorber le poids de ses investissements industriels massifs et rassurer sur la transition managériale amorcée récemment, autant de défis à relever avant d'espérer un retour durable de la confiance des investisseurs.

Mais cette forte correction du cours de Bourse Novo Nordisk, largement amplifiée par la spéculation des dernières années, pourrait bien offrir une fenêtre d'opportunité. Pour les investisseurs à moyen ou long terme, le recul du titre Novo Nordisk pourrait permettre de se positionner sur une entreprise de grande qualité, à un niveau de valorisation redevenu raisonnable, avec un potentiel de rebond intéressant dès que les vents contraires commenceront à s'apaiser.

Toutefois, il est essentiel de rappeler que tout investissement en actions comporte des risques, notamment en cas de retournement de tendance ou de nouvelles pressions réglementaires. L'achat de l'action Novo Nordisk en 2025 peut ainsi constituer une opportunité intéressante, à condition d'adopter une stratégie DCA dans le cadre d'un plan d'investissement et de bien gérer son exposition au risque.

Retrouvez également cet article sur Café de la Bourse