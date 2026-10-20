EssilorLuxottica tiré par l'Asie et les lunettes connectées au 3e trimestre

Le géant franco-italien de l'optique bénéficie de la bonne tenue de ses activités traditionnelles et du dynamisme des lunettes connectées. La croissance est particulièrement soutenue en Asie-Pacifique.

Le groupe a publié un chiffre d'affaires de 7,49 milliards d'euros au titre du 3e trimestre 2026, en hausse de 9% à taux de change courants et de 7,2% à taux de change constants sur un an. Le consensus S&P ciblait plus modestement 7,34 MdsEUR.

Dans le détail, le segment Direct to Consumer, qui regroupe les activités de distribution auprès des consommateurs, a enregistré une croissance de 10,6% à taux de change constants, à 4,09 MdsEUR. Les ventes à magasins comparables ont progressé de 6,8%. De son côté, Professional Solutions a vu son chiffre d'affaires augmenter de 3,4% à taux de change constants, à 3,39 MdsEUR.

Les activités traditionnelles Eyecare & Medtech, qui excluent les lunettes connectées, ont progressé de 6,5% à taux de change constants au troisième trimestre, à 7 MdsEUR.

Les wearables, qui regroupent les lunettes intégrant l'intelligence artificielle et les lunettes avec assistant d'écoute Nuance Audio, ont pour leur part généré 486 MEUR de chiffre d'affaires, contre 402 MEUR un an auparavant. Leur croissance à taux de change constants a atteint 20%.

"Notre chiffre d'affaires affiche une croissance de 9% au troisième trimestre, portée par toutes nos régions, dont la zone Asie-Pacifique qui se distingue avec une croissance à deux chiffres", ont souligné Francesco Milleri, PDG, et Paul du Saillant, directeur général délégué d'EssilorLuxottica.

En effet, sur le plan géographique, l'Asie-Pacifique a affiché la plus forte progression, avec une hausse de 15,7% à taux de change constants, devant la région EMEA (7,5%), l'Amérique latine (7,1%) et l'Amérique du Nord (4,7%).

Sur les neuf premiers mois de 2026, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 22,3 MdsEUR, en hausse de 6,8% à taux de change courants et de 8,9% à taux de change constants. Le segment Direct to Consumer a progressé de 11,1% à taux de change constants, contre 6,3% pour Professional Solutions.

Côté perspectives, EssilorLuxottica prévoit une croissance soutenue de son chiffre d'affaires total à taux de change constants au cours des cinq prochaines années, accompagnée d'une croissance globalement alignée de son résultat opérationnel ajusté.