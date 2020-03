Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Essilorluxottica suspend ses rachats d'actions Reuters • 27/03/2020 à 18:07









27 mars (Reuters) - * ESSILORLUXOTTICA ANNONCE LA SUSPENSION DE SES RACHATS D'ACTIONS DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 Pour plus de détails, cliquez sur ESLX.PA

Valeurs associées ESSILORLUXOTT Euronext Paris -6.48%