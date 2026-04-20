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EssilorLuxottica sous pression, Bernstein s'interroge sur la valorisation
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 15:38

L'action EssilorLuxottica accuse la plus forte baisse de l'indice CAC 40 lundi à la Bourse de Paris, Bernstein ayant abaissé son objectif de cours sur la valeur face aux risques structurels liés à la transformation du secteur. A 15h20, le titre recule de 3,6% à 208 euros, au plus bas du jour. Au même instant, le CAC se replie de moins de 1%.

L'action EssilorLuxottica accuse la plus forte baisse de l'indice CAC 40 lundi à la Bourse de Paris, Bernstein ayant abaissé son objectif de cours sur la valeur face aux risques structurels liés à la transformation du secteur. A 15h35, le titre recule de 3,29% à 208,60 euros, proche de ses plus bas du jour. Au même instant, le CAC se replie de moins de 1%.

S'il maintient son opinion "performance en ligne avec le marché", le bureau d'études indique avoir ramené sa cible sur le titre de 250 à 185 euros.

Dans sa note, Bernstein souligne que le géant franco-italien de l'optique, qui a pendant quelque temps bénéficié d'un statut de valeur technologique avec un PER supérieur à 30x, voit désormais ses multiples de valorisation se contracter. Selon Bernstein, cette correction reflète un changement de paradigme : l'IA connectée ne constitue plus seulement une opportunité de croissance, mais aussi un risque concurrentiel.

"Nous ne souscrivons pas à l'idée que les lunettes connectées représentent un marché purement additionnel", font valoir ses analystes.

De leur point de vue, le groupe va dorénavant faire face à une "guerre frontale" de la part des géants de la tech comme Apple, Google ou Alibaba, rendant la capture de valeur plus incertaine à long terme.

Trois risques majeurs

Bernstein articule ses inquiétudes autour de trois axes principaux, à savoir (1) une potentielle cannibalisation qui pourrait conduire les produits technologiques à éroder ses parts de marché dans ses coeurs de métier, (2) une rentabilité opérationnelle sous pression du fait de la stratégie d'intégration verticale et (3) des avantages compétitifs dans la distribution physique, parfaitement "reproductibles" par les géants de la tech.

Un multiple PER révisé à 21x

Dans ce contexte de transformation, le bureau d'études privilégie une approche prudente en retenant un multiple de 21x les bénéfices comme "un socle de valorisation réaliste", un scénario laissant entendre que la priorité du groupe va d'abord consister à défendre sa franchise historique plutôt que de s'appuyer sur une croissance technologique spéculative.

Les investisseurs attendent désormais la prochaine communication financière, celle du chiffre d'affaires de 1er trimestre prévue ce mercredi.

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ESSILORLUXOTTICA
206,5000 EUR Euronext Paris -4,27%
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