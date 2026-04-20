EssilorLuxottica sous pression, Bernstein s'interroge sur la valorisation
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 15:38
L'action EssilorLuxottica accuse la plus forte baisse de l'indice CAC 40 lundi à la Bourse de Paris, Bernstein ayant abaissé son objectif de cours sur la valeur face aux risques structurels liés à la transformation du secteur. A 15h35, le titre recule de 3,29% à 208,60 euros, proche de ses plus bas du jour. Au même instant, le CAC se replie de moins de 1%.
S'il maintient son opinion "performance en ligne avec le marché", le bureau d'études indique avoir ramené sa cible sur le titre de 250 à 185 euros.
Dans sa note, Bernstein souligne que le géant franco-italien de l'optique, qui a pendant quelque temps bénéficié d'un statut de valeur technologique avec un PER supérieur à 30x, voit désormais ses multiples de valorisation se contracter. Selon Bernstein, cette correction reflète un changement de paradigme : l'IA connectée ne constitue plus seulement une opportunité de croissance, mais aussi un risque concurrentiel.
"Nous ne souscrivons pas à l'idée que les lunettes connectées représentent un marché purement additionnel", font valoir ses analystes.
De leur point de vue, le groupe va dorénavant faire face à une "guerre frontale" de la part des géants de la tech comme Apple, Google ou Alibaba, rendant la capture de valeur plus incertaine à long terme.
Trois risques majeurs
Bernstein articule ses inquiétudes autour de trois axes principaux, à savoir (1) une potentielle cannibalisation qui pourrait conduire les produits technologiques à éroder ses parts de marché dans ses coeurs de métier, (2) une rentabilité opérationnelle sous pression du fait de la stratégie d'intégration verticale et (3) des avantages compétitifs dans la distribution physique, parfaitement "reproductibles" par les géants de la tech.
Un multiple PER révisé à 21x
Dans ce contexte de transformation, le bureau d'études privilégie une approche prudente en retenant un multiple de 21x les bénéfices comme "un socle de valorisation réaliste", un scénario laissant entendre que la priorité du groupe va d'abord consister à défendre sa franchise historique plutôt que de s'appuyer sur une croissance technologique spéculative.
Les investisseurs attendent désormais la prochaine communication financière, celle du chiffre d'affaires de 1er trimestre prévue ce mercredi.
Valeurs associées
|206,5000 EUR
|Euronext Paris
|-4,27%
A lire aussi
-
Dissuasion nucléaire, satellites militaires, industrie de défense: les dirigeants pro-européens Emmanuel Macron et Donald Tusk ont donné lundi à Gdansk, dans le nord de la Pologne, un nouvel élan à la coopération franco-polonaise. "Il y aura des travaux d'ici à ... Lire la suite
-
* Valeo a célébré 20 ans de présence en Égypte le 20 avril 2026 au Caire, lors d’un événement marquant l’inauguration d’un centre de développement dédié à l’intelligence artificielle. * Le groupe a officialisé ce lancement en présence de représentants du gouvernement ... Lire la suite
-
Près d'un million de bonbonnes de protoxyde d'azote se sont retrouvées dans les incinérateurs de déchets franciliens en 2025, avec à la clé des explosions mettant en danger les salariés et les installations, a indiqué lundi le Syctom, qui gère les déchets de près ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a terminé en recul lundi (-1,12%) à deux jours de l'expiration du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran au Moyen-Orient, où les espoirs de pourparlers alternent avec les regains de tension. Le CAC 40 a perdu 94,08 points à 8.331 points ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer