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EssilorLuxottica-Résultat opérationnel au-dessus des attentes au S1 avec les produits de gestion de la myopie
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 18:30
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EssilorLuxottica ESLX.PA a publié mardi un bond de 15% de son résultat opérationnel semestriel, dépassant les attentes, tandis que la croissance du chiffre d'affaires du lunettier franco-italien a été portée par la forte demande pour ses lunettes IA et ses produits pour la gestion de la myopie.

Sur les six premiers mois de l'année, le résultat opérationnel ressort à 2,75 milliards d'euros, alors que les analystes tablaient sur 2,46 milliards selon un consensus Visible Alpha.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a augmenté de 8,7% sur un an à taux de change constants, porté par un quasi doublement des ventes des lunettes IA, selon un communiqué d'EssilorLuxottica.

"Des avancées significatives ont nourri nos principaux moteurs de croissance, avec l’accélération de notre portefeuille de gestion de la myopie et le succès des wearables avec IA, porté par nos marques iconiques, Ray-Ban et Oakleyé", ont déclaré dans un communiqué Francesco Milleri, président-directeur général, et Paul du Saillant, directeur général délégué.

EssilorLuxottica a par ailleurs confirmé ses perspectives pour les cinq prochaines années.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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