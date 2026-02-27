 Aller au contenu principal
EssilorLuxottica : rechute sous 235E
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 10:37

EssilorLuxottica ne s'arrête pas de chuter avec le comblement du "gap" des 244,1E du 22 juillet et aucun véritable "support" ne se dessine avant 231E, le niveau testé le 26 juin... mais également les 7 et 9 avril en intraday.
Ensuite, il faudrait aller chercher d'ex-résistances comme 212E pour trouver des soutiens graphiques plus solides.

