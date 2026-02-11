 Aller au contenu principal
EssilorLuxottica prévoit de réaliser une solide croissance de son chiffre d'affaires sur les cinq prochaines années
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 18:27

Le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 28,491 milliards d'euros sur les douze mois, en croissance de 7,5 % par rapport à l'année précédente, ou de 11,2 % à taux de change constants.

Le groupe a profité d'une contribution de toutes les régions et d'une performance du segment Professional Solutions supérieure à celle du segment Direct to Consumer.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 7,6 milliards d'euros (en hausse de 12,1 % par rapport à l'année dernière) et en croissance de 18,4 % à taux de change constants.

Le résultat opérationnel ajusté a atteint 4,459 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année, soit 15,7 % du chiffre d'affaires, contre 16,7 % en 2024, ce qui représente une contraction de la marge de 100 points de base.

Le résultat net ajusté ressort à 3,157 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année, représentant 11,1 % du chiffre d'affaires, contre 11,8 % en 2024.

Le résultat opérationnel et le résultat net du groupe issus directement des états financiers consolidés IFRS se sont élevés à respectivement 3,379 milliards d'euros et 2,315 milliards d'euros pour l'exercice.

Le groupe prévoit de réaliser, au cours des cinq prochaines années et à taux de change constants, une croissance soutenue de son chiffre d'affaires total et une croissance globalement alignée de son résultat opérationnel ajusté.

