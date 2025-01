EssilorLuxottica: le titre monte, RBC voit des opportunités information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 10:10









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica signe mercredi matin l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 après une note de RBC dans laquelle le courtier canadien explique voir des opportunités sur le marché de l'ophtalmologie pour le numéro un mondial des lunettes et verres optiques.



A 9h50, le titre monte de 1,2% signant la quatrième plus forte hausse de l'indice des valeurs vedettes parisiennes. Au même moment, le CAC 40 recule de près de 0,5%.



Dans une étude diffusée en début de matinée, RBC indique que le marché de l'ophtalmologie, hors produits pharmaceutiques, pourrait représenter une opportunité de croissance pour le groupe, avec sa taille évaluée à quelque 36 milliards de dollars.



Le broker explique tabler sur une croissance annuelle de 3% à 5% pour le secteur, sous l'effet de facteurs structurels tels que le vieillissement de la population.



RBC, qui souligne qu'EssilorLuxottica est aujourd'hui peu présent sur ce marché, pense que le groupe pourrait avoir un rôle à jouer dans des segments comme les lentilles de contact, les dispositifs chirurgicaux et les outils de diagnostic.



Plus globalement, le professionnel loue les 'solides fondamentaux' affichés par le fabricant des célèbres lunettes Ray-Ban.



'Sa valorisation en Bourse est élevée, mais ses perspectives de croissance sur le long terme sont séduisantes, grâce à ses multiples initiatives en termes de produits (Meta, Stellest, Nuance) qui viennent s'ajouter à ses activités de coeur dans l'optique', résume-t-il.



RBC relève en conséquence son opinion sur le titre de 'performance en ligne avec le secteur' à 'surperformance' avec un objectif de cour rehaussé de 220 à 290 euros.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA 263,20 EUR Euronext Paris +1,43%