EssilorLuxottica : le fils du fondateur réclame une nouvelle stratégie

CERNOBBIO, Italie, 7 septembre (Reuters) - EssilorLuxottica ESLX.PA a besoin d'une nouvelle stratégie après avoir perdu plus de la moitié de sa valeur boursière ces derniers mois, a déclaré dimanche Leonardo Maria Del Vecchio, fils du défunt fondateur du lunettier franco-italien.

Leonardo Maria Del Vecchio, qui a quitté le mois dernier ses fonctions opérationnelles au sein du groupe, propriétaire notamment des marques Ray-Ban, Oakley et Vogue Eyewear, la presse ayant fait état de tensions avec le président-directeur général Francesco Milleri, demeure investisseur via la holding familiale Delfin.

Delfin détient 32,4% d'EssilorLuxottica et 17,5% de Monte dei Paschi BMPS.MI , visé par une offre de rachat d'Intesa Sanpaolo ISP.MI .

En marge du forum TEHA Ambrosetti, organisé sur les rives du lac de Côme, Leonardo Maria Del Vecchio a dit espérer "un nouveau chapitre" pour EssilorLuxottica.

Selon lui, l'attention se focalise excessivement sur ses relations avec Francesco Milleri, également président de Delfin, et sur la consolidation du secteur bancaire italien.

"EssilorLuxottica est l'héritage de Delfin, le véritable investissement de notre père et son patrimoine le plus durable. Pourtant, le groupe a perdu 50% de sa valeur de marché", a-t-il indiqué.

Leonardo Maria Del Vecchio a également déclaré que les investisseurs de Delfin n'avaient pas été consultés sur l'avenir de la participation dans Monte dei Paschi, dénonçant un manque de transparence au sein de la holding.

(Giancarlo Navach; rédigé par Francesca Landini; version française Aleksandra Kret, édité par Augustin Turpin)