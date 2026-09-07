 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

EssilorLuxottica: Le fils du fondateur réclame une nouvelle stratégie
information fournie par Reuters 07/09/2026 à 12:23
Ajouter Boursorama à vos sources

Leonardo Maria Del Vecchio, président de la Fondation OneSight EssilorLuxottica, participe à une conférence à Rome

Leonardo Maria Del Vecchio, président de la Fondation OneSight EssilorLuxottica, participe à une conférence à Rome

EssilorLuxottica ‌a besoin d'une nouvelle stratégie après avoir perdu plus ​de la moitié de sa valeur boursière ces derniers mois, a déclaré dimanche Leonardo Maria Del Vecchio, fils du défunt ​fondateur du lunettier franco-italien.

Leonardo Maria Del Vecchio, qui a quitté le mois ​dernier ses fonctions opérationnelles au ⁠sein du groupe, propriétaire notamment des marques Ray-Ban, ‌Oakley et Vogue Eyewear, la presse ayant fait état de tensions avec le président-directeur général ​Francesco Milleri, demeure ‌investisseur via la holding familiale Delfin.

Delfin détient ⁠32,4% d'EssilorLuxottica et 17,5% de Monte dei Paschi, visé par une offre de rachat d'Intesa Sanpaolo.

En marge du forum ⁠TEHA Ambrosetti, organisé ‌sur les rives du lac de Côme, ⁠Leonardo Maria Del Vecchio a dit espérer "un nouveau chapitre" pour ‌EssilorLuxottica.

Selon lui, l'attention se focalise excessivement sur ⁠ses relations avec Francesco Milleri, également président ⁠de Delfin, et ‌sur la consolidation du secteur bancaire italien.

"EssilorLuxottica est l'héritage ​de Delfin, le véritable ‌investissement de notre père et son patrimoine le plus durable. Pourtant, le groupe ​a perdu 50% de sa valeur de marché", a-t-il indiqué.

Leonardo Maria Del Vecchio a également déclaré ⁠que les investisseurs de Delfin n'avaient pas été consultés sur l'avenir de la participation dans Monte dei Paschi, dénonçant un manque de transparence au sein de la holding.

(Giancarlo Navach; rédigé par Francesca Landini; version française Aleksandra Kret, édité ​par Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,656 +10,81%
BIOPHYTIS
0,0725 -5,97%
CAC 40
8 280,34 +0,02%
SOITEC
136,7 +6,55%
Pétrole Brent
97,3 +1,44%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank