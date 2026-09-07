EssilorLuxottica: Le fils du fondateur réclame une nouvelle stratégie

Leonardo Maria Del Vecchio, président de la Fondation OneSight EssilorLuxottica, participe à une conférence à Rome

EssilorLuxottica ‌a besoin d'une nouvelle stratégie après avoir perdu plus ​de la moitié de sa valeur boursière ces derniers mois, a déclaré dimanche Leonardo Maria Del Vecchio, fils du défunt ​fondateur du lunettier franco-italien.

Leonardo Maria Del Vecchio, qui a quitté le mois ​dernier ses fonctions opérationnelles au ⁠sein du groupe, propriétaire notamment des marques Ray-Ban, ‌Oakley et Vogue Eyewear, la presse ayant fait état de tensions avec le président-directeur général ​Francesco Milleri, demeure ‌investisseur via la holding familiale Delfin.

Delfin détient ⁠32,4% d'EssilorLuxottica et 17,5% de Monte dei Paschi, visé par une offre de rachat d'Intesa Sanpaolo.

En marge du forum ⁠TEHA Ambrosetti, organisé ‌sur les rives du lac de Côme, ⁠Leonardo Maria Del Vecchio a dit espérer "un nouveau chapitre" pour ‌EssilorLuxottica.

Selon lui, l'attention se focalise excessivement sur ⁠ses relations avec Francesco Milleri, également président ⁠de Delfin, et ‌sur la consolidation du secteur bancaire italien.

"EssilorLuxottica est l'héritage ​de Delfin, le véritable ‌investissement de notre père et son patrimoine le plus durable. Pourtant, le groupe ​a perdu 50% de sa valeur de marché", a-t-il indiqué.

Leonardo Maria Del Vecchio a également déclaré ⁠que les investisseurs de Delfin n'avaient pas été consultés sur l'avenir de la participation dans Monte dei Paschi, dénonçant un manque de transparence au sein de la holding.

(Giancarlo Navach; rédigé par Francesca Landini; version française Aleksandra Kret, édité ​par Augustin Turpin)