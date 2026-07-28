EssilorLuxottica, le fabricant de Ray-Ban, dépasse les prévisions grâce à des remboursements de droits de douane qui ont dopé ses bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations et d'une citation du directeur financier concernant les remboursements de droits de douane aux paragraphes 1 et 4) par Elisa Anzolin et Gianluca Lo Nostro

Le groupe franco-italien de lunetterie EssilorLuxottica ESLX.PA a annoncé mardi une hausse de 15 % de son résultat d'exploitation ajusté au premier semestre, dépassant largement les attentes des analystes, le fabricant de Ray-Ban ayant bénéficié de remboursements de droits de douane américains.

Le résultat d'exploitation ajusté d'EssilorLuxottica s'est élevé à 2,75 milliards d'euros (3,13 milliards de dollars) au cours du semestre clos le 30 juin, contre un consensus des analystes de Visible Alpha de 2,46 milliards d'euros. Ces dernières semaines, certaines entreprises européennes, dont Philips PHG.AS , ont annoncé des marges supérieures aux attentes du marché, en partie grâce aux remboursements liés aux droits de douane américains. « Nous avons bénéficié d’un mix prix-produits favorable, ce qui a sans aucun doute joué un rôle important, et nous avons également enregistré un impact net positif en glissement annuel grâce aux remboursements de droits de douane aux États-Unis. Ce sont là les deux principaux facteurs à l’origine de la progression de la marge brute », a déclaré Stefano Grassi, directeur financier, lors d’une conférence téléphonique avec les analystes.

L’entreprise avait augmenté ses prix aux États-Unis l’année dernière afin de compenser l’impact des droits de douane dans ce pays. L’Amérique du Nord est le plus grand marché d’EssilorLuxottica.

LES VENTES DE LUNETTES INTELLIGENTES ÉQUIPÉES D’IA ONT PRESQUE DOUBLÉ

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a progressé de 8,7 % à taux de change constant, soutenu par un quasi-doublement des ventes de lunettes intelligentes dotées d’IA produites en partenariat avec Meta META.O et par une hausse de 24 % du chiffre d’affaires du portefeuille de produits destinés à la myopie sur la même période.

La société a indiqué que son activité principale de lunetterie et de soins oculaires, qui représente la grande majorité de son chiffre d’affaires, a enregistré une croissance à un chiffre dans la moyenne au cours de la période.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 7,7 milliards d'euros, soit un peu en deçà des prévisions des analystes qui tablaient sur 7,8 milliards d'euros, selon le consensus de Visible Alpha.

Le cours de l’action du groupe a presque diminué de moitié par rapport à son pic de mi-novembre, en partie en raison des inquiétudes concernant les perspectives des lunettes connectées, des craintes liées à la rentabilité et de l’incertitude entourant l’actionnaire majoritaire Delfin.

Fin juin, les deux sociétés ont dévoilé une nouvelle gamme de lunettes connectées dotées d’une intelligence artificielle à prix réduit, à partir de 299 dollars. Les nouveaux modèles seront fabriqués en dehors des sites d’EssilorLuxottica.

La société a confirmé les perspectives à moyen terme qu’elle avait présentées plus tôt dans l’année.

(1 dollar = 0,8774 euro)