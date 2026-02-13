EssilorLuxottica lance un rachat d'un maximum de 5 mlns d'actions

EssilorLuxottica ESLX.PA a annoncé vendredi le lancement ce jour d'un programme de rachat d'actions portant au maximum sur 5 millions d'actions du fabricant des lunettes de soleil Ray-Ban et Oakley.

Selon un communiqué du groupe franco-italien, les actions rachetées sont destinées à être attribuées, cédées ou vendues aux salariés ou aux mandataires sociaux du groupe ou de ses sociétés affiliées.

