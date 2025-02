EssilorLuxottica: feu vert pour commercialiser Nuance Audio information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 08:57









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica indique avoir reçu l'autorisation de la FDA américaine pour la commercialisation sans ordonnance de ses Nuance Audio Glasses aux Etats-Unis, ainsi que le marquage CE et la certification ISO lui permettant de lancer Nuance Audio en Europe.



Le groupe franco-italien explique que ce produit, 'ouvrant la voie à une nouvelle catégorie disruptive dans le domaine de la med-tech', 'intègre parfaitement une technologie auditive révolutionnaire, à oreille ouverte, dans une paire de lunettes intelligentes et élégantes'.



'Après des décennies d'obstacles à l'adoption, allant de l'inconfort à la visibilité des aides auditives traditionnelles, les consommateurs pourront enfin bien voir et mieux entendre grâce à un seul produit, à la fois esthétique et très fonctionnel', poursuit-il.



Nuance Audio sera disponible à l'achat à partir du premier trimestre aux États-Unis et dans le courant du premier semestre dans certains pays européens dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, l'Italie lançant le produit progressivement dès le premier trimestre.





