EssilorLuxottica et Meta élargissent leur portefeuille de lunettes IA

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La chanteuse Céline Dion va faire son retour sur scène, malgré sa maladie: le syndrome de la personne raide. Impossible, à l'heure actuelle d'en guérir, mais certains traitements peuvent limiter les symptômes. Depuis 2022, la chanteuse canadienne avait quasiment ...
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information fournie par France 24•31.03.2026•16:24•
C'est officiel, après six ans d'absence Céline Dion fait son grand retour sur scène à Paris avec dix concerts exceptionnels à la Défense Arena à partir du 12 septembre 2026. La diva francophone l'a annoncé lundi soir sur France 2, le jours de ses 58 ans. Dans cette ...
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Contretemps en vue pour une promesse présidentielle ? L'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, chère à Emmanuel Macron, est débattue mardi au Sénat, où certaines divergences pourraient retarder quelque peu l'entrée en vigueur de la réforme, espérée ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•31.03.2026•16:17•
Les soupes Knorr et les moutardes Maille, marques du géant de l'hygiène et de l'alimentation Unilever, vont changer de propriétaire, dans le cadre d'un accord de fusion à plusieurs milliards de dollars avec le groupe américain McCormick & Company, a annoncé
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