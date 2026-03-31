information fournie par Reuters • 31/03/2026 à 15:04

EssilorLuxottica et Meta élargissent leur portefeuille de lunettes IA

EssilorLuxottica SA ESLX.PA :

* ESSILORLUXOTTICA ET META ÉLARGISSENT LEUR PORTEFEUILLE DE LUNETTES IA AVEC LES MODÈLES RAY-BAN META OPTIQUES

* LANCENT UNE NOUVELLE GAMME DE MODÈLES OPTIQUES RAY-BAN META, CONÇUS POUR ÊTRE ÉQUIPÉS DE VERRES CORRECTEURS

Texte original nGNE7hmHb2 Pour plus de détails, cliquez sur ESLX.PA

(Rédaction de Gdansk)