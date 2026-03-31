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EssilorLuxottica et Meta élargissent leur portefeuille de lunettes IA
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 15:04

EssilorLuxottica SA ESLX.PA :

* ESSILORLUXOTTICA ET META ÉLARGISSENT LEUR PORTEFEUILLE DE LUNETTES IA AVEC LES MODÈLES RAY-BAN META OPTIQUES

* LANCENT UNE NOUVELLE GAMME DE MODÈLES OPTIQUES RAY-BAN META, CONÇUS POUR ÊTRE ÉQUIPÉS DE VERRES CORRECTEURS

Texte original nGNE7hmHb2 Pour plus de détails, cliquez sur ESLX.PA

(Rédaction de Gdansk)

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ESSILORLUXOTTICA
197,8500 EUR Euronext Paris +0,08%
META PLATFORMS
556,1400 USD NASDAQ +5,79%
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