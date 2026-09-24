EssilorLuxottica et Meta élargissent leur gamme

Au cours de l'événement Meta Connect, les deux sociétés ont dévoilé une série d'innovations majeures afin de renforcer leur position de pionnier sur le marché à forte croissance des lunettes intelligentes.

Les deux partenaires ont notamment annoncé le lancement de la troisième génération des Ray-Ban Meta, d'une nouvelle gamme dédiée à l'audio, ainsi que l'arrivée de l'agent personnel d'IA baptisé Muse.

Pour répondre aux usages dominants, les deux entreprises lancent Ray-Ban Meta Audio, une gamme de lunettes sans caméra photo ni vidéo. Axées sur la qualité sonore sans isolation de l'environnement, ces montures sont les plus fines et légères de la gamme (43 grammes). Elles disposent de branches et de plaquettes de nez ajustables et se déclinent dans les modèles Clubmaster et Burbank, compatibles avec des verres correcteurs.

En parallèle, la Ray-Ban Meta Gen 3 fait son entrée avec un design affiné, une autonomie accrue et un bouton d'action dédié à Meta AI. Proposée en 27 combinaisons de couleurs et de verres, la collection intègre la mythique Wayfarer, le nouveau style "oeil de chat" Zena, ainsi que le modèle Aviator pour célébrer le 90? anniversaire de la marque.

L'offre s'élargit également au-delà de la marque Ray-Ban avec les Meta Glasses avec EssilorLuxottica, qui introduisent les modèles Capri et Nova, incluant des styles créés en collaboration avec l'artiste LISA.

Arrivée de Muse

Sur le plan logiciel, l'écosystème s'enrichit de l'agent personnel Muse, qui sera déployé aux États-Unis pour permettre des exécutions de tâches en mode mains-libres. Les appareils bénéficieront progressivement de nouvelles fonctionnalités : audio et vidéo, santé auditive, services du quotidien et confidentialité.

Enfin, les deux sociétés ont évoqué l'extension de la distribution de leur portefeuille à de nouveaux territoires comme la Pologne, le Portugal, Israël, Afrique du Sud, Indonésie, Thaïlande, Hong Kong, Nouvelle-Zélance, Malaisie et les Philippines.